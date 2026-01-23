Общая стоимость сборной Кыргызстана по футболу незначительно снизилась

По данным портала Transfermarkt на начало 2026 года, суммарная трансферная стоимость игроков национальной сборной Кыргызстана составляет 7,63 миллиона евро. В сравнении с прошлым годом, когда состав оценивался в 8,025 млн евро, наблюдается снижение примерно на 395 тысяч евро. Аналитики подчеркивают: это падение обусловлено не регрессом, а отсутствием в ростере футболистов с ценником около миллиона евро. Команда перешла в стадию структурной перестройки, став более ровной и сбалансированной.

Самым дорогим активом сборной остается форвард Джоэл Кожо, оцененный в 600 тысяч евро. Другие игроки атаки, такие как Гулжигит Алыкулов (450 тыс. евро) и Атай Джумашев (375 тыс. евро), также входят в топ самых ценных кадров. В этой же линии представлены Кей Мерк (250 тыс. евро), Эрнист Батырканов (225 тыс. евро) и Нурбол Бактыбеков (200 тыс. евро).

Центр поля остается наиболее дорогостоящим сегментом команды - суммарная стоимость полузащитников превышает 3 млн евро. Здесь лидируют Эрбол Атабаев (500 тыс. евро), Кайрат Жыргалбек уулу (400 тыс. евро) и Амир Жапаров (400 тыс. евро). Им помогают Элдияр Зарыпбеков (350 тыс. евро) и Магамед Узденов (250 тыс. евро).

Защитная линия демонстрирует стабильность: Тамирлан Козубаев оценен в 450 тысяч евро, ветеран команды Валерий Кичин - в 350 тысяч, а Александр Мищенко и Уланбек Сулейманов - по 300 тысяч евро каждый. Позиция "номер один" также остается стабильной: Эржан Токотаев с ценой в 450 тысяч евро значительно опережает других голкиперов страны по трансферной привлекательности.

Эксперты резюмируют, что сборная Кыргызстана образца 2026 года представляет собой опытный коллектив с четким костяком лидеров. Снижение общей стоимости отражает лишь структурные изменения в составе и уход некоторых дорогостоящих ветеранов, но не свидетельствует о снижении общего игрового уровня национальной команды.