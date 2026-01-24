Агросектор Кыргызстана ждет инвестиций из Азербайджана

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело встречу с руководством Азербайджано-Кыргызского Фонда развития (АКФР). Ключевой темой переговоров стало привлечение инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность страны.

Ведомство на встрече представили заместитель министра Бектен Бекболотов и заведующий сектором реализации проектов и ГЧП Искак Анарбеков. Со стороны фонда в обсуждении приняли участие сопредседатели АКФР Замир Осмонов и Игбал Бабаев, члены правления Талгар Кыйшыбаев и Ильгар Гулиев, а также советник сопредседателей Муса Джаманбаев.

Стороны детально рассмотрели текущее состояние аграрного сектора республики и определили приоритетные векторы для совместной работы. В центре внимания оказались вопросы модернизации производства и внедрения инновационных технологий. В частности, обсуждались проекты по развитию мясоперерабатывающей отрасли, производству кормов для животных, промышленному выращиванию картофеля и строительству современных тепличных комплексов.

В ходе диалога представители АКФР поделились опытом реализации инвестиционных инициатив и методами поддержки предпринимательства. В свою очередь, Министерство презентовало потенциальные направления сотрудничества в рамках программы "100 проектов Министерства".

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении регулярных консультаций для детальной проработки совместных проектов, которые позволят укрепить продовольственную безопасность и экспортный потенциал отечественной сельхозпродукции.