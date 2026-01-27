Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 102.50 - 103.50

В Узбекистане махалли станут владельцами солнечных электростанций

277  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил беспрецедентный план по экономическому развитию регионов, который может стать примером для всей Центральной Азии. В ходе совещания 23 января глава республики поручил реализовать в "сложных" махаллях систему "социального договора", где государственная поддержка инфраструктуры напрямую зависит от активности местных жителей. Одним из самых ярких нововведений станет масштабная "солнечная реформа": каждой из 903 наиболее уязвимых махаллей государство безвозмездно передаст малую солнечную электростанцию мощностью 300 кВт. Ожидается, что такая станция превратится в полноценный экономический актив, приносящий местному сообществу до 500 миллионов сумов (около 3,5 млн сомов) чистого дохода в год. Эти средства махалли смогут самостоятельно направлять на энергоэффективный ремонт домов нуждающихся и благоустройство территорий.

Помимо энергетической независимости, Шавкат Мирзиёев распорядился радикально пересмотреть условия кредитования малого бизнеса. В 2026 году банки направят на эти цели 140 триллионов сумов, при этом для 37 наиболее сложных районов ставка по кредитам для семейного предпринимательства будет снижена с 17,5% до 12%. Лимиты льготных займов также выросли: на покупку породистого скота теперь можно получить до 100 млн сумов, а на открытие гостевых домов или установку холодильного оборудования - до 150 млн сумов без залога. Для махаллей, расположенных в приграничных зонах и анклавах, кредитный лимит для бизнес-проектов поднят до 1 миллиарда сумов.

Особый акцент сделан на личной инициативе руководителей на местах. Президент объявил, что готов выделять по 2 миллиарда сумов на ремонт дорог и водоснабжение каждой махалле, чей председатель сможет специализировать территорию и увеличить доходы домохозяйств в 3–4 раза. Поддержка коснется и приусадебных хозяйств: владельцам участков компенсируют 50% затрат на саженцы и субсидируют установку шпалер, а за внедрение капельного орошения выплатят по 160 тысяч сумов за каждую сотку. Кроме того, в этом году 2000 гектаров лесных угодий передадут малообеспеченным семьям для создания тутовых плантаций и развития шелководства, подкрепляя это беспроцентными ссудами на оборудование. Таким образом, правительство Узбекистана рассчитывает не просто раздавать пособия, а создать в каждом селе условия для самозанятости и устойчивого роста благосостояния.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454687
Теги:
Узбекистан, Электрические станции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  