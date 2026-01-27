В Узбекистане махалли станут владельцами солнечных электростанций

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил беспрецедентный план по экономическому развитию регионов, который может стать примером для всей Центральной Азии. В ходе совещания 23 января глава республики поручил реализовать в "сложных" махаллях систему "социального договора", где государственная поддержка инфраструктуры напрямую зависит от активности местных жителей. Одним из самых ярких нововведений станет масштабная "солнечная реформа": каждой из 903 наиболее уязвимых махаллей государство безвозмездно передаст малую солнечную электростанцию мощностью 300 кВт. Ожидается, что такая станция превратится в полноценный экономический актив, приносящий местному сообществу до 500 миллионов сумов (около 3,5 млн сомов) чистого дохода в год. Эти средства махалли смогут самостоятельно направлять на энергоэффективный ремонт домов нуждающихся и благоустройство территорий.

Помимо энергетической независимости, Шавкат Мирзиёев распорядился радикально пересмотреть условия кредитования малого бизнеса. В 2026 году банки направят на эти цели 140 триллионов сумов, при этом для 37 наиболее сложных районов ставка по кредитам для семейного предпринимательства будет снижена с 17,5% до 12%. Лимиты льготных займов также выросли: на покупку породистого скота теперь можно получить до 100 млн сумов, а на открытие гостевых домов или установку холодильного оборудования - до 150 млн сумов без залога. Для махаллей, расположенных в приграничных зонах и анклавах, кредитный лимит для бизнес-проектов поднят до 1 миллиарда сумов.

Особый акцент сделан на личной инициативе руководителей на местах. Президент объявил, что готов выделять по 2 миллиарда сумов на ремонт дорог и водоснабжение каждой махалле, чей председатель сможет специализировать территорию и увеличить доходы домохозяйств в 3–4 раза. Поддержка коснется и приусадебных хозяйств: владельцам участков компенсируют 50% затрат на саженцы и субсидируют установку шпалер, а за внедрение капельного орошения выплатят по 160 тысяч сумов за каждую сотку. Кроме того, в этом году 2000 гектаров лесных угодий передадут малообеспеченным семьям для создания тутовых плантаций и развития шелководства, подкрепляя это беспроцентными ссудами на оборудование. Таким образом, правительство Узбекистана рассчитывает не просто раздавать пособия, а создать в каждом селе условия для самозанятости и устойчивого роста благосостояния.