В Кыргызстане разработают научный прогноз водных ресурсов до 2076 года

103  0
- Светлана Лаптева
Кыргызстан намерен кардинально пересмотреть подход к управлению водными запасами, опираясь на долгосрочные научные данные. На встрече в Жогорку Кенеше заместитель главы Службы водных ресурсов Абдыбай Жайлообаев сообщил, что Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР приступил к созданию масштабного прогноза состояния водных ресурсов страны на ближайшие 50 лет.

Ученым предстоит провести детальный анализ всех водных бассейнов республики. Итогом работы станет научно-обоснованный сценарий, который учтет глобальное изменение климата и позволит планировать распределение воды на десятилетия вперед. Параллельно с этим ведомство проводит тотальную инвентаризацию источников: все скважины и подземные горизонты внесут в единую цифровую базу для жесткого контроля и учета.

Планами ведомства Жайлообаев поделился во время беседы с вице-спикером парламента Чынгызом Ажибаевым. В ходе встречи депутат поднял острые вопросы ирригации, которые требуют немедленного решения, особенно в приграничных регионах.

В частности, Ажибаев заострил внимание на ситуации в Баткенской области. По словам вице-спикера, фермеры Лейлекского района сталкиваются с серьезной нехваткой поливной воды. Депутат потребовал оперативно восстановить водопроводные системы в селах Баул и Кок-Таш, подчеркнув, что от состояния ирригационных сетей напрямую зависит продовольственная безопасность и благосостояние местных жителей.


