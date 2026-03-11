Погода
В Кыргызстане запущен завод алюминиевых профилей ОсОО "Стилекс"

Сегодня, 11 марта, глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров посетил предприятие ОсОО "Стилекс" в рамках мониторинга реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию современную производственную линию завода по выпуску алюминиевых профилей и литейной продукции. Общий объем инвестиций в первую очередь проекта составил около 15 миллионов долларов.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 1 400-1 500 тонн алюминиевого литья и около 1 000–1 300 тонн алюминиевой продукции в год. Производственный цикл охватывает полный технологический процесс от подготовки алюминиевого сырья до выпуска готовых профилей.

В ходе выездного мониторинга Равшанбек Сабиров ознакомился с производственными мощностями предприятия, инфраструктурой завода и ходом реализации инвестиционного проекта.

В рамках проекта создан производственный комплекс площадью 10 800 квадратных метров. В него входят литейный и прессовый цеха, покрасочная линия, склады сырья и готовой продукции, лаборатория контроля качества, административно-бытовой корпус и логистические площадки.

По данным Национального агентства по инвестициям, проект получил государственную поддержку. Предприятию предоставлены государственные преференции, включая льготы по таможенным пошлинам на ввозимое производственное оборудование, предусмотренные постановлением правительства №503.

Сегодня уже можно видеть реальные результаты реализации инвестиционного проекта. Предприятие успешно запустило производство и наращивает мощности. Подобные проекты способствуют развитию промышленного потенциала страны, созданию новых рабочих мест и формированию современной индустриальной базы Кыргызстана, отметил Равшанбек Сабиров.

В дальнейшем компания планирует реализовать второй этап проекта - запуск дополнительной производственной линии, что позволит увеличить объемы производства, расширить ассортимент продукции и усилить экспортный потенциал предприятия.

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики продолжит сопровождение проекта и поддержку дальнейшего развития производства.


