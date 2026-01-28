Минсельхоз начал масштабную зачистку ирригационных сетей в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовала активная фаза подготовки к весенне-полевым работам. Главный акцент в этом году сделан на бесперебойной подаче поливной воды - для этого Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности развернуло работы по очистке каналов во всех регионах республики.

В Ошской области спецтехника уже работает на Южном гидроучастке Кара-Суйского района. В частности, на распределительном канале "Эшме" проводится глубокая механическая очистка, которая позволит увеличить пропускную способность водной артерии и минимизировать потери при подаче воды на поля фермеров.

Глава ведомства Бакыт Төрөбаев поставил перед водхозами жесткую задачу: завершить профилактические работы в кратчайшие сроки. Согласно его распоряжению, абсолютно все ирригационные сети страны должны быть полностью приведены в порядок и готовы к эксплуатации еще до официального старта поливного сезона.

Контроль за состоянием гидротехнических сооружений ведется в усиленном режиме, чтобы избежать прошлогодних проблем с распределением водных ресурсов в пиковый период вегетации.