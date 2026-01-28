Погода
Члена Политбюро КПК Китая подозревают в передаче ядерных секретов США

Светлана Лаптева
В Вооруженных силах Китая назревает крупнейшая кадровая чистка, способная радикально изменить расклад сил в руководстве страны. По данным The Wall Street Journal, под следствием оказался один из самых влиятельных военачальников - заместитель председателя Центральной военной комиссии и член Политбюро КПК генерал Чжан Юся.

Список обвинений, озвученный на закрытом брифинге для высшего офицерского состава, выглядит беспрецедентно. Генералу инкриминируют не только масштабную коррупцию и продажу должностей (включая лоббирование экс-министра обороны Ли Шанфу), но и государственную измену. Источники сообщают, что Чжан Юся подозревают в передаче Соединенным Штатам секретных технических характеристик ядерного арсенала Китая. Ключевые доказательства по делу якобы предоставил бывший глава Китайской национальной ядерной корпорации.

Помимо шпионажа, генерала обвиняют в "создании политических клик" - формировании теневых сетей влияния внутри армии, которые подрывали единство партии и единоначалие Си Цзиньпина. Расследование также затронуло начальника Объединенного штаба Лю Чжэнли.

Аналитики считают, что падение Чжан Юся станет финальным аккордом в кампании председателя Си по установлению абсолютного контроля над военным блоком. В руках генерала было сосредоточено слишком много власти, и его отстранение зачищает политическое поле от любых потенциальных центров оппозиции.


Китай
