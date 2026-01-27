Погода
Кыргызстан и Южная Корея объединяют усилия для создания "умных деревень"

243  0
- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялась официальная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Корейской корпорацией развития сельских общин (KRC). Этот документ закладывает фундамент для масштабной цифровой трансформации аграрного сектора страны и сельских территорий.

Стороны договорились о совместной работе по внедрению высокотехнологичных корейских решений в сфере управления земельными и водными ресурсами. Особое внимание будет уделено глубокой модернизации ирригационных систем и реализации инновационных проектов "умных деревень", которые подразумевают создание современной и технологичной инфраструктуры в регионах.

Партнерство с KRC полностью соответствует стратегическим целям Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года. Подписанное соглашение станет инструментом для привлечения целевых инвестиций и получения официальной помощи развитию (ODA) от Республики Корея. Ожидается, что использование корейского опыта позволит значительно повысить эффективность сельского хозяйства и улучшить качество жизни в сельской местности за счет автоматизации и инновационных методов управления.


URL: https://www.vb.kg/454717
Теги:
водоснабжение, Южная Корея, сельское хозяйство, сотрудничество, Кыргызстан
