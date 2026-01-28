Погода
Молодых агроспециалистов из Кыргызстана приглашают на стажировку в Венгрию

199  0
- Светлана Лаптева
Молодые специалисты сельскохозяйственного сектора Кыргызстана получили шанс на бесплатное обучение в ведущих вузах Венгрии. Представительство ФАО в КР объявило о старте приема заявок на престижную совместную стипендиальную программу правительства Венгрии и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на 2026–2027 учебный год.

Магистратура мирового уровня

Программа ориентирована на подготовку кадров, способных внедрять инновации в агропромышленный комплекс. На текущий поток открыт набор по трем ключевым магистерским направлениям:

Сельскохозяйственная биотехнология (кампус Святого Иштвана, Гёдёллё);

Кормление животных и безопасность кормов (кампус Капошвар);

Защита растений (Дебреценский университет).

Обучение проходит полностью на английском языке и длится два года.

Полный социальный пакет

Венгерская сторона берет на себя все финансовые обязательства, делая участие в программе максимально доступным. Грант покрывает:

100% стоимости обучения и регистрационных взносов;

проживание в студенческих общежитиях;

обеспечение необходимой учебной литературой;

медицинскую страховку;

ежемесячную стипендию для покрытия расходов на питание и личные нужды.

Кто может претендовать?

Кыргызстан традиционно входит в список стран-бенефициаров. Программа ищет амбициозных граждан республики с высшим образованием (бакалавр или эквивалент), владеющих английским языком и мотивированных развивать сельское хозяйство на родине. За 20 лет существования проекта более 400 специалистов стали "посланниками сельского хозяйства", успешно построив карьеру после возвращения из Европы.

Важные детали для кандидатов:

Крайний срок подачи документов: до 28 февраля 2026 года.

Формат подачи: заявки принимаются по электронной почте REU-Scholarship@fao.org.

Начало учебы: сентябрь 2026 года.

Специалисты ФАО подчеркивают: это не просто учеба, а доступ к глобальной сети ученых и экспертов, что открывает уникальные перспективы для карьерного роста в международных организациях и крупных агрохолдингах.


