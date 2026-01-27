Задержан субподрядчик, не выплативший зарплату рабочим на стройке ГЭС

В Чуйской области задержан подозреваемый по делу о невыплате заработной платы рабочим на строительстве малой ГЭС. Следствие установило, что гражданин Г.А., 1993 года рождения привлекал местных жителей к бетонным работам на объектах ГЭС компании А.Г.Э., однако около 25 человек не получили оплату за ноябрь и начало декабря 2025 года.

По данным ведомства, Г.А. в октябре 2024 года приступил к выполнению бетонных работ по устной договорённости в качестве субподрядчика. Для ведения деятельности был зарегистрирован индивидуальный предприниматель на имя его супруги Э.К., с оформлением доверенности. К работам привлекались около ста жителей района с оплатой 200 сомов в час.

Следствием установлено, что за указанный период выполнено 7 200 кубометров бетонных работ, а также проведены иные строительные работы. Общая сумма денежных средств, полученных Г.А. от компании А.Г.Э. составила 43 446 878 сомов, из которых 3 115 000 сомов уплачены в виде налогов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Расследование продолжается