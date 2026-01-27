Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 102.50 - 103.50

Грандиозный допинг-скандал назревает перед Олимпиадой-2026

301  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совместное расследование государственных информационных агентств Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании выявило серьезные проблемы в системе антидопингового контроля среди потенциальных участников зимней Олимпиады-2026.

По данным анонимного опроса спортсменов, почти половина респондентов (49,2%) не проходила ни одного внесоревновательного теста в период с сентября 2024-го по сентябрь 2025 года. Лишь 4,4% атлетов подвергались регулярным проверкам (6–10 раз), а 35,5% не сдавали анализы даже на официальных соревнованиях.

Ограниченные ресурсы и стратегия Международного агентства по тестированию (ITA) приводят к тому, что усиленные проверки проводятся только в олимпийский сезон, а в низкорисковых видах спорта проверки почти не осуществляются.

Спортсмены и эксперты выражают обеспокоенность несправедливостью системы. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что тенденция к сокращению тестирования продолжается несколько лет, а расходы на один тест составляют около 600 евро. Норвежская лыжница Тирил Уднес Венг отметила, что внесоревновательный контроль - ключевой элемент борьбы с допингом, так как запрещенные препараты чаще используют в подготовительный период.

На фоне этих данных продолжаются ограничения для российских спортсменов, которым запрещено участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отсутствия допинговых проверок, что вызывает критику и вопросы о двойных стандартах в мировом спорте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454747
Теги:
Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  