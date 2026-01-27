Грандиозный допинг-скандал назревает перед Олимпиадой-2026

Совместное расследование государственных информационных агентств Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании выявило серьезные проблемы в системе антидопингового контроля среди потенциальных участников зимней Олимпиады-2026.

По данным анонимного опроса спортсменов, почти половина респондентов (49,2%) не проходила ни одного внесоревновательного теста в период с сентября 2024-го по сентябрь 2025 года. Лишь 4,4% атлетов подвергались регулярным проверкам (6–10 раз), а 35,5% не сдавали анализы даже на официальных соревнованиях.

Ограниченные ресурсы и стратегия Международного агентства по тестированию (ITA) приводят к тому, что усиленные проверки проводятся только в олимпийский сезон, а в низкорисковых видах спорта проверки почти не осуществляются.

Спортсмены и эксперты выражают обеспокоенность несправедливостью системы. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что тенденция к сокращению тестирования продолжается несколько лет, а расходы на один тест составляют около 600 евро. Норвежская лыжница Тирил Уднес Венг отметила, что внесоревновательный контроль - ключевой элемент борьбы с допингом, так как запрещенные препараты чаще используют в подготовительный период.

На фоне этих данных продолжаются ограничения для российских спортсменов, которым запрещено участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отсутствия допинговых проверок, что вызывает критику и вопросы о двойных стандартах в мировом спорте.