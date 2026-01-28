Потомственный фермер возрождает в Нарыне забытое искусство верблюдоводства

В селе Тоголок Молдо Ак-Талинского района Нарынской области активно развивается редкое для региона направление животноводства - разведение верблюдов. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, потомственный животновод Бото Куренкеев продолжает семейную династию, заложенную его отцом еще в 1980-х годах. Несмотря на трудоемкость процесса, фермер уверен в перспективности этого дела, так как верблюды идеально адаптированы к суровому климату кыргызских высокогорий. Уникальные животные способны выдерживать экстремальные перепады температур от −40°C зимой до +50°C летом, а также могут обходиться без воды до 40 дней, что делает их незаменимыми в условиях отдаленных пастбищ.

Сегодня Бото Куренкеев ставит перед собой амбициозные задачи по масштабированию отрасли. Фермер занимается распространением поголовья не только по Нарынской области, но и по другим регионам страны, стремясь увеличить общую численность этих ценных животных в республике. В планах предпринимателя - завоз новых горных пород из Монголии для проведения селекционной работы и улучшения характеристик местной популяции. Разведение верблюдов является высокорентабельным: взрослый самец дает до 500 кг мяса, а молоко и шерсть пользуются стабильным спросом на рынке. Особую ценность представляет верблюжья шерсть, из которой производят теплую одежду, одеяла и лечебные изделия, пользующиеся популярностью у покупателей.

Данная инициатива не только способствует возрождению почти забытых традиций верблюдоводства в Кыргызстане, но и играет ключевую роль в диверсификации животноводческой отрасли страны. Развитие таких хозяйств позволяет более эффективно использовать пастбищные ресурсы и укреплять продовольственную безопасность регионов, предлагая рынку уникальные по своим свойствам продукты питания и сырье для легкой промышленности.