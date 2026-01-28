Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 103.47 - 104.37

Потомственный фермер возрождает в Нарыне забытое искусство верблюдоводства

106  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Тоголок Молдо Ак-Талинского района Нарынской области активно развивается редкое для региона направление животноводства - разведение верблюдов. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, потомственный животновод Бото Куренкеев продолжает семейную династию, заложенную его отцом еще в 1980-х годах. Несмотря на трудоемкость процесса, фермер уверен в перспективности этого дела, так как верблюды идеально адаптированы к суровому климату кыргызских высокогорий. Уникальные животные способны выдерживать экстремальные перепады температур от −40°C зимой до +50°C летом, а также могут обходиться без воды до 40 дней, что делает их незаменимыми в условиях отдаленных пастбищ.

Сегодня Бото Куренкеев ставит перед собой амбициозные задачи по масштабированию отрасли. Фермер занимается распространением поголовья не только по Нарынской области, но и по другим регионам страны, стремясь увеличить общую численность этих ценных животных в республике. В планах предпринимателя - завоз новых горных пород из Монголии для проведения селекционной работы и улучшения характеристик местной популяции. Разведение верблюдов является высокорентабельным: взрослый самец дает до 500 кг мяса, а молоко и шерсть пользуются стабильным спросом на рынке. Особую ценность представляет верблюжья шерсть, из которой производят теплую одежду, одеяла и лечебные изделия, пользующиеся популярностью у покупателей.

Данная инициатива не только способствует возрождению почти забытых традиций верблюдоводства в Кыргызстане, но и играет ключевую роль в диверсификации животноводческой отрасли страны. Развитие таких хозяйств позволяет более эффективно использовать пастбищные ресурсы и укреплять продовольственную безопасность регионов, предлагая рынку уникальные по своим свойствам продукты питания и сырье для легкой промышленности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454748
Теги:
Нарынская область, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  