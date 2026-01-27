Погода
В Баткене запускают систему капельного орошения на 143 гектарах

- Светлана Лаптева
В Баткенском районе стартовал масштабный проект по внедрению современных водосберегающих технологий. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, на дополнительно осваиваемых участках в селе Жаны-Жер (айыл окмоту Торт-Гул) началась установка системы капельного орошения.

Работы развернулись в зоне орошения канала Р-4, который находится в ведении районного управления водного хозяйства. Общая площадь земель, которые перейдут на новый формат полива, составляет 143 гектара. Активная фаза строительства началась во второй декаде января 2026 года.

Специалисты Минсельхоза выделяют ряд ключевых преимуществ данного проекта:

  1. Экономия ресурсов: вода и удобрения подаются адресно, непосредственно в корневую зону растений, что исключает лишние потери.
  2. Защита земель: технология предотвращает засоление почв и эрозию.
  3. Рост показателей: автоматизация процесса значительно снижает трудозатраты фермеров, при этом существенно повышая общую урожайность
.

Данная инициатива является частью стратегии по адаптации сельского хозяйства Кыргызстана к изменениям климата. В условиях дефицита водных ресурсов в Баткенской области переход на капельное орошение станет фундаментом для устойчивого развития местного агросектора и позволит эффективно использовать новые земельные площади.


URL: https://www.vb.kg/454749
Теги:
Баткенская область, водоснабжение
