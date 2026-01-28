Страны ЕАЭС переходят на единые правила интернет-продаж

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) выходит на финальный этап формирования общего рынка электронной коммерции. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) официально одобрил проект соглашения о трансграничной электронной торговле и направил его участникам объединения для прохождения необходимых ратификационных процедур. Как подчеркивают в пресс-службе организации, документ должен вступить в силу до конца текущего года, установив прозрачные и равные правила игры для Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, ключевая цель масштабной реформы - устранение бюрократических барьеров и создание предсказуемой среды, где защита прав онлайн-покупателей будет соответствовать стандартам традиционного ритейла.

Для предпринимателей новое соглашение открывает возможности использования электронного документооборота, снижает административное давление и расширяет рынки сбыта. Одним из главных нововведений станет создание сети бондовых складов. Эта инфраструктура позволит хранить импортные товары из зарубежных маркетплейсов на территории Союза без предварительной уплаты таможенных пошлин, налогов и акцизов - обязательные платежи будут вноситься только в момент фактической покупки товара конечным потребителем. Кроме того, вводится институт операторов электронной торговли, которые смогут полностью сопровождать сделку: от оформления заказа до прохождения таможни. При этом за физическими лицами сохраняется право на самостоятельный выкуп товаров без посредников.

Помимо логистических преимуществ, соглашение гарантирует гражданам высокий уровень информационной безопасности, защиту персональных данных и эффективные механизмы борьбы с навязчивыми спам-рассылками. Важным техническим элементом новой системы станет единая таможенная декларация, форму которой утвердили в конце 2024 года. Переход на унифицированное регулирование не только обеспечит потребителей широким ассортиментом качественных товаров, но и создаст доверительную экономическую среду, где свобода торговли не противоречит интересам безопасности.