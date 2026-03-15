Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

Жогорку Кенеш планирует внедрить полный электронный документооборот

98  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маталиев провел рабочее совещание по вопросам цифровизации деятельности парламента. В ходе встречи обсужден переход на безбумажный формат работы и перевод внутренних процессов Жогорку Кенеша в электронную систему. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В рамках реформы планируется внедрить полный электронный документооборот. Все процедуры - от регистрации входящей корреспонденции до согласования законопроектов - будут осуществляться через защищенные цифровые платформы.

Кроме того, предполагается внедрить практику проведения заседаний комитетов и депутатских групп в онлайн-формате. По мнению участников совещания, это позволит повысить оперативность работы и мобильность парламента.

Также дано поручение привести внутренние нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями, чтобы обеспечить полноценное электронное взаимодействие и функционирование новой системы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456610
Теги:
информационные технологии, Жогорку Кенеш, Документ
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  