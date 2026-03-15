Жогорку Кенеш планирует внедрить полный электронный документооборот

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маталиев провел рабочее совещание по вопросам цифровизации деятельности парламента. В ходе встречи обсужден переход на безбумажный формат работы и перевод внутренних процессов Жогорку Кенеша в электронную систему. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В рамках реформы планируется внедрить полный электронный документооборот. Все процедуры - от регистрации входящей корреспонденции до согласования законопроектов - будут осуществляться через защищенные цифровые платформы.

Кроме того, предполагается внедрить практику проведения заседаний комитетов и депутатских групп в онлайн-формате. По мнению участников совещания, это позволит повысить оперативность работы и мобильность парламента.

Также дано поручение привести внутренние нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями, чтобы обеспечить полноценное электронное взаимодействие и функционирование новой системы.