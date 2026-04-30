Ташиеву предъявлены обвинения по двум статьям УК КР

- Алина Мамаева
Бывшему председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Кыргызстана. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Икрамидина Айткулова.

По его словам, экс-глава спецслужбы проходит по статьям "Насильственный захват или удержание власти либо действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя" и "Злоупотребление должностным положением". Речь идет о частях, предусматривающих ответственность за действия, совершенные из личной заинтересованности, а также лицом, занимающим ответственную государственную должность.

Суд избрал Ташиеву меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как отметил адвокат, его подзащитный свою вину не признает.

Кроме того, по информации Айткулова, в материалах дела могут фигурировать бывший генеральный прокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу. Их процессуальный статус на данный момент не уточняется.


Икрамидин Айткулов, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, уголовное дело
