Ташиеву предъявлены обвинения по двум статьям УК КР

Бывшему председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Кыргызстана. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Икрамидина Айткулова.

По его словам, экс-глава спецслужбы проходит по статьям "Насильственный захват или удержание власти либо действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя" и "Злоупотребление должностным положением". Речь идет о частях, предусматривающих ответственность за действия, совершенные из личной заинтересованности, а также лицом, занимающим ответственную государственную должность.

Суд избрал Ташиеву меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как отметил адвокат, его подзащитный свою вину не признает.

Кроме того, по информации Айткулова, в материалах дела могут фигурировать бывший генеральный прокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу. Их процессуальный статус на данный момент не уточняется.