На набережной израильского города Тель-Авив прошел массовый парад в поддержку ЛГБТК+. Тысячи людей вышли на улицы с радужными флагами и включили громкую музыку, требуя равных прав. Безопасность мероприятия обеспечивали около тысячи израильских полицейских и волонтеров.

Для участников этот парад стал не просто праздником, а попыткой показать свою стойкость. Последние годы в Израиле выдались тяжелыми: страна живет в условиях постоянных политических кризисов, войны и растущей агрессии к меньшинствам.

Активисты отмечают, что в Израиле представители ЛГБТК+ могут открыто служить в армии и избираться в парламент (Кнессет), чего нет в большинстве других стран Ближнего Востока. Однако правозащитники говорят, что проблемы остаются. Участники шествия жаловались на гомофобию, а религиозные партии Израиля до сих пор блокируют законы о полном равноправии.

При этом проведение такого пышного праздника вызвало много споров. В то время как на набережной Тель-Авива танцевали люди, израильская армия продолжала бомбить Палестину и Иран. Многие критики и международные наблюдатели заметили сильный диссонанс: в секторе Газа гибнут и голодают дети, идут разрушительные военные действия, а в Израиле устраивают массовые карнавалы. Складывается ощущение, что других серьезных проблем у государства сейчас просто нет.