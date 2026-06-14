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Израиль закатил ЛГБТК+-карнавал на фоне бомбежек и детского голода

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На набережной израильского города Тель-Авив прошел массовый парад в поддержку ЛГБТК+. Тысячи людей вышли на улицы с радужными флагами и включили громкую музыку, требуя равных прав. Безопасность мероприятия обеспечивали около тысячи израильских полицейских и волонтеров.

Для участников этот парад стал не просто праздником, а попыткой показать свою стойкость. Последние годы в Израиле выдались тяжелыми: страна живет в условиях постоянных политических кризисов, войны и растущей агрессии к меньшинствам.

Активисты отмечают, что в Израиле представители ЛГБТК+ могут открыто служить в армии и избираться в парламент (Кнессет), чего нет в большинстве других стран Ближнего Востока. Однако правозащитники говорят, что проблемы остаются. Участники шествия жаловались на гомофобию, а религиозные партии Израиля до сих пор блокируют законы о полном равноправии.

При этом проведение такого пышного праздника вызвало много споров. В то время как на набережной Тель-Авива танцевали люди, израильская армия продолжала бомбить Палестину и Иран. Многие критики и международные наблюдатели заметили сильный диссонанс: в секторе Газа гибнут и голодают дети, идут разрушительные военные действия, а в Израиле устраивают массовые карнавалы. Складывается ощущение, что других серьезных проблем у государства сейчас просто нет.


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URL: https://www.vb.kg/459336
Теги:
Израиль, ЛГБТ
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