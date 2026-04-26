Новый курортный квартал IRBIS Family Resort на Иссык-Куле от "Аврора групп"

Каждый бишкекчанин, который ездил на Иссык-Куль с детства, знает: озеро – это память, семейные традиции, как "нас везли в пансионат в восьмидесятых", это летние запахи тополей и горячего асфальта на въезде в Чолпон-Ату. И каждое лето один и тот же вопрос: а где в этом году остановиться так, чтобы и детям было удобно, и бабушке не шумно, и озеро рядом, и чисто?

На северном побережье, в Чолпон-Ате (с. Бостери), появляется проект, который намерен решить этот вопрос всерьёз и надолго. Курортный квартал IRBIS Family Resort от "Аврора групп". Что там будет, кто это делает и стоит ли доверять.

Как было - и как становится

Старшее поколение помнит северный берег тридцатилетней давности: пансионаты "Голубой Иссык-Куль", "Аврора", "Золотые пески", пионерские лагеря, чёткий распорядок дня, столовые, волейбольные сетки на пляже, катание на катамаранах. Формат был стандартизированный, но понятный: знаешь, за что платишь, и что получишь.

С девяностых этот порядок разошёлся на части. Побережье застроилось хаотично, появилось большое количество коттеджных городков разного уровня, пансионаты частично обветшали, частично превратились в закрытые клубы. Летом Чолпон-Ата и Бостери напоминают муравейник: забронировать нормальное жильё можно только в мае, цены в сезон кусаются, результат часто не оправдывает наши ожидания.

Поэтому всё чаще у обычной бишкекской семьи возникает простая мысль: "А может, хватит каждое лето это заново искать? Может, проще раз решить - и иметь своё место на озере?" Именно под такую мысль и задумывался IRBIS Family Resort.

Не пансионат и не коттедж - целый квартал

IRBIS Family Resort находится в начале села Бостери, в хорошо знакомой многим бишкекчанам части северного берега - между центром отдыха "Алма-Ата" и пансионатом "Университет" КНУ имени Ж. Баласагына. Первая линия, 11 гектаров земли.

Это квартал малоэтажной застройки - дома на 3–5 этажей выстроены в семь линий, от верхней аллеи с видами до парко-пляжной зоны. Более 30 вариантов планировок - от компактных студий до просторных семейных квартир с террасами. Архитектура - в средиземноморском духе: светлые фасады, перголы, террасы, зелёные дворы.

Вся территория квартала - пешеходная. Машины остаются на парковках за периметром. Внутрь попадают только жители и их гости: видеонаблюдение, пропускная система.

Кто за этим стоит

Первый вопрос, который задаёт любой бишкекчанин 40+, глядя на очередной проект на побережье: "А кто это вообще строит? И не закончится ли всё недостроем, как у соседа родственницы?"

Проект реализует группа компаний "Аврора групп", которая владеет Бизнес-центром "Аврора" в Бишкеке. Это крупный офисный центр, он давно стоит в городе, заполнен арендаторами, там работают более 100 международных и местных компаний. Это, как говорится, можно потрогать руками: здание работает, его ежедневно обслуживают, поддерживают сервис, там выстроенное управление. "Аврора групп" умеет строить и эксплуатировать и этот опыт теперь переносят на курорт.

Строит IRBIS собственная подрядная компания группы - "Аврора Констракшн". У неё свой доступ к бетону, свой парк техники, склады, прямые поставки материалов. То есть процесс не зависит от сторонних подрядчиков.

Финансовые и инфраструктурные партнёры проекта - Демир Банк, Кайнар Групп, Алпроф, Aqualand, "Культура", Charge24, Pay 24.

Что будет на территории

Смысл квартала простой - чтобы отдыхающим не нужно было никуда выезжать. Всё - внутри.

Пляж у проекта благоустроенный, с пирсом длиной 200 метров. Летом - три открытых бассейна разной глубины. Круглогодичный SPA-центр с 25-метровым бассейном, хаммамом и финской сауной. Четыре круглогодичных термальных бассейна под открытым небом. Коворкинг для тех, кто приезжает работать из дома. Рестораны - один со шведским столом, другой с кухней на открытом огне у берега, плюс кафе. Спортивный кластер - тренажёрный зал, йога, пилатес, теннис, падел, мини-футбольное поле, школа SUP-бординга.

Для детей - своя вселенная

Отдельная история - KidZone, полноценный детский комплекс. Не "уголок с качелями", а целое пространство: детское кафе, bubble tea-бар, учебные классы и подготовительные курсы летом, ремесленные кружки, зона Lego, комната PlayStation, медиацентр.

Для малышей от двух лет - отдельная игровая площадка с бассейном глубиной всего 20 сантиметров. Для детей постарше - экшн-парк с канатным треком, "ниндзя-треком" и горками. А по вечерам - кино под открытым небом и площадка с телескопами, чтобы дети смотрели на звёзды, а не в планшет.

По-житейски это значит одно: дети заняты, довольны, играют с новыми друзьями, а родители впервые за долгое время могут не вскакивать каждые десять минут и реально отдыхать.

Чтобы не разориться на коммуналке

Одна из головных болей владельцев курортной недвижимости в Кыргызстане - это счёт за свет и отопление. Бассейны надо греть, дорожки освещать, корпуса зимой отапливать. В обычных комплексах это превращается в непредсказуемую нагрузку на собственника, и курортная квартира начинает "съедать" деньги вместо того, чтобы приносить радость.

В IRBIS Family Resort к этому подошли с инженерной стороны - в партнёрстве с компанией Unison Group, которая специализируется на энергоэффективных решениях. На навесах парковок разместится собственная солнечная электростанция - более 1800 панелей, мощностью до 1,5 МВт. Отопление, охлаждение зданий и подогрев бассейнов будут работать на тепловых насосах вместо газовых котлов. Уличное освещение - автономное, на солнечных светильниках. Вода берётся из собственной скважины, очищается, а для полива территории используется повторно.

Что это означает по-человечески: по предварительным расчётам, расходы на электричество и тепло получаются примерно вдвое меньше, чем в обычном объекте того же размера. И - что, может, ещё важнее - собственники в IRBIS будут защищены от роста тарифов.

И про чистоту озера

Отдельная часть проекта, о которой стоит сказать - сохранение прибрежного облепихового массива. Облепиха, которая на северном берегу Иссык-Куля росла всегда, - не просто "кусты". Они работают как природный фильтр: удерживают биогенные загрязнения, не давая им стекать в озеро. Именно благодаря таким массивам Иссык-Куль остаётся прозрачным.

В IRBIS облепиху не вырубают под застройку, а, наоборот, сохраняют и включают в ландшафт. Вдоль массива планируется экологическая "тропа знаний" и программы экологического образования для жителей и гостей квартала.

Плюс к этому на территории работают локальные очистные сооружения, а вода после очистки используется повторно для полива. То есть вопрос "а что будет со стоками, а не потечёт ли всё в озеро" - один из тех, о которых бишкекчане справедливо беспокоятся - здесь закрыт на инженерном уровне.

Как можно купить и сколько это стоит

Стоимость апартаментов в IRBIS начинается от $1 500 за квадратный метр. Для понимания масштаба: по данным ГУ "Кадастр", квадратный метр квартир в Бишкеке за последние четыре года подорожал на 57,2% - и тенденция не меняется. Курортная недвижимость на побережье дорожает опережающими темпами.

Предусмотрено три варианта покупки:

Рассрочка на 36 месяцев. Первоначальный взнос - 20%, остальное равными платежами. Цена фиксируется на момент покупки, то есть не растёт вместе со стройкой. Самый мягкий вариант входа для обычной семьи. Рассрочка на 24 месяца. Первоначальный взнос 50%, срок короче - и преимущество в приоритетном выборе апартаментов. Полная оплата сразу. Максимально выгодная цена и индивидуальные условия.

Формат "20% сейчас, остальное в рассрочку на три года" - это, по сути, то, что нужно многим семьям, которые копят. Для инвестора с ограниченной первоначальной суммой, для родителей, которые хотят оставить что-то детям - теперь есть реальная точка входа.

Для тех, кто не хочет сам заниматься сдачей апартаментов, в проекте предусмотрено доверительное управление: управляющая компания сама ищет арендаторов, заселяет, убирает и обслуживает квартиру, а собственник получает доход. По предварительным оценкам, в подобных проектах потенциальный доход от краткосрочной аренды может доходить до $10 000 за сезон - конкретная цифра зависит от площади, загрузки и класса юнита.

Вид сверху

В пятницу "Вечерка" любила показывать читателю город с разных точек - из окна троллейбуса, с балкона пятиэтажки, из пригорода. Давайте и сейчас попробуем взглянуть на ситуацию чуть шире.

Иссык-Куль в 2025 году принял около 2,3 млн туристов. На 2026-й ждут 2,5 млн. Побережье перегружено, качественного размещения катастрофически не хватает. По данным государственной программы развития туризма до 2030 года, одна из главных проблем отрасли - отсутствие стандартов качества и слабая инфраструктура. Пансионаты советского образца перестают отвечать ожиданиям нового поколения отдыхающих, а современных семейных форматов на побережье недостаточно.

IRBIS - попытка закрыть этот пробел всерьёз и надолго. Это не просто квадратные метры у озера, а среда, в которой продумано всё - от детской инфраструктуры до системы очистки воды, от инженерии до управляющей компании. За проектом стоят люди, которые умеют не только строить, но и управлять, и у которых в Бишкеке есть действующий объект, который можно потрогать руками.

Сдача запланирована на 2027–2028 годы. Через два-три года у северного берега Иссык-Куля появится место, в которое можно будет приезжать всей семьёй - с родителями, с детьми, с друзьями, - и чувствовать, что за много десятилетий поездок на озеро появилось своё место, в которое хочется возвращаться.

