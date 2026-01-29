Погода
В Минсельхозе КР выслушали жалобы граждан по вопросам ирригации

- Светлана Лаптева
В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялся очередной общественный прием граждан. В центре внимания оказались наиболее актуальные для сельских товаропроизводителей и жителей регионов темы: реконструкция оросительных каналов, эффективное использование малопродуктивных угодий и решение споров в сфере землепользования. Все обращения были официально зарегистрированы через общественную приемную ведомства для детального рассмотрения руководством.

Для максимально глубокой проработки вопросов в обсуждении приняли участие ключевые фигуры министерства: заместитель министра, руководители управлений водной политики и питьевого водоснабжения, а также директор профильного надзорного органа в сфере земельных и водных ресурсов. Прямой диалог позволил гражданам озвучить проблемы непосредственно тем специалистам, которые отвечают за принятие решений и распределение ресурсов в аграрном секторе.

По результатам встречи руководство министерства дало ряд поручений структурным подразделениям. Каждое обращение должно быть рассмотрено по существу с оказанием реального содействия в рамках закона. Подобные мероприятия проводятся регулярно, подтверждая курс ведомства на открытость, прозрачность и оперативное реагирование на нужды населения республики в рамках укрепления взаимодействия между государством и обществом.


Минсельхоз, Кыргызстан
