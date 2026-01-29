Погода
Поколение Альфа перехватывает управление семейными кошельками

- Светлана Лаптева
На смену миллениалам и зумерам приходит поколение Альфа, которое уже сейчас называют "мини-боссами" семейной экономики. По оценкам GWI, дети в возрасте от 8 до 11 лет активно определяют, на что тратятся деньги в доме. Сегодня их совокупное влияние на рынок оценивается в 100 млрд долларов, однако эксперты прогнозируют колоссальный рост - до 5,5 трлн долларов к 2029 году.

Такой финансовый вес обусловлен подходом их родителей-миллениалов, которые отказались от авторитарного воспитания в пользу партнерства. Они ставят в приоритет ментальное благополучие детей и их право голоса, делая их мнение ключевым при совершении покупок.

Мировые корпорации уже включились в борьбу за внимание "альф". Например, Sephora делает ставку на детских инфлюенсеров, Nike осваивает виртуальные миры в Roblox, а фастфуд-сети вроде Hardee's интегрируют в свои предложения персонажей из YouTube. Для бизнеса становится очевидным: будущее рынка принадлежит тем, кто сумеет найти подход к этому цифровому поколению уже сейчас.


