Посол: Индия передаст линейный ускоритель Центру онкологии Кыргызстана

В Бишкеке состоялся торжественный прием в честь 77-й годовщины Дня Республики Индии. Гостей поздравили Чрезвычайный Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав и заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев.

Гостями праздничного вечера стали послы разных стран, представители госорганов, международных организаций, бизнесмены, деятели культуры и, конечно, те, кто родом из огромной страны с великой историей.

"Это особенный день в индийской истории, когда Индия приняла Конституцию. Она стала основой прогресса, достигнутого Индией за 77 лет, - отметил посол Бирендер Сингх Ядав. – 26 января 1950 года Индия окончательно избавилась от последних пережитков колониализма после обретения независимости 15 августа 1947 года. В этот день с вступлением в силу Конституции Индия – одна из древнейших цивилизаций мира трансформировалась в национальное государство и стала суверенной демократической республикой.

Несмотря на мировую турбулентность, нестабильность и непредсказуемость, Индия, руководствуясь амбициозным видением достопочтенного Премьер-министра Моди "Виксит Бхарат" - "Развитая Индия к 2047 году", то есть к столетию независимости, при темпах роста выше 7 процентов остается самой быстрорастущей крупной экономикой мира. В конце 2025 года Индия стала четвертой экономикой мира по номинальному ВВП, опередив Японию, с объемом экономики около 4,18 трлн долларов. Ожидается, что к 2030 году Индия обгонит Германию и станет третьей экономикой мира, тогда как в 2014 году она занимала лишь десятое место", - подчеркнул Бирендер Сингх Ядав.

По словам посла, "Индия – крупнейшая демократия мира доказала, что демократия дает реальные результаты, демократические институты и процессы обеспечивают стабильность, скорость и масштаб развития, которое носит инклюзивный характер. За последние годы более 250 миллионов человек были введены из состояния бедности. Видение Премьер-министра - участие каждого, развитие каждого, доверие каждого – является путеводной звездой в истории роста Индии. Индия также доказала, что многообразие может быть силой демократии.

За последнее десятилетие Индия добилась значительных успехов во многих областях. В стране создается крупнейшая в мире цифровая общественная структура, а индийская система UPI является крупнейшей системой цифровых платежей в мире. Индия – крупнейший производитель вакцин, второй по величине производитель стали, третья стартап-экосистема, третий по величине авиационный рынок, четвертая по протяженности железнодорожная сеть, третья по величине сеть метрополитенов, крупнейший производитель молока и второй по объему производитель риса. Сегодня Индия полностью обеспечивает продовольственную безопасность для своего населения численностью 1,4 млрд человек и одновременно экспортирует продовольствие во многие дружеские страны.

Индия является ведущим голосом Глобального Юга и поднимает вопросы развивающихся стран на всех международных площадках. Наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер и верный друг, оказывая помощь соседям в период экономических трудностей, выступая в роли первого реагирующего государства при стихийных бедствиях и гуманитарных кризисах, обеспечивая морскую безопасность и свободу судоходства", - с гордостью за свою страну сказал господин посол.

Как отметил Бирендер Сингх Ядав, отношения между Индией и Кыргызстаном имеют прочную историческую и цивилизационную основу, а со временем развили современные связи до уровня стратегического партнерства. Партнёрство стран будет особенно активным в 2026 году в связи с председательством КР в ШОС. Посол выразил поддержку индийской стороной инициатив республики.

Интенсивность регулярных двусторонних обменов в различных сферах можно оценить по большому количеству делегаций, посещающих Индию. Как сообщил господин посол, сейчас, например, группа военнослужащих Вооруженных сил Кыргызстана проходит подготовку по ведению боевых действий в условиях высокогорья и горной местности. А делегация сил специального назначения Кыргызстана направится в Индию для участия в двусторонних учениях "Кханджар". В первую неделю февраля в Бишкеке состоится семинар и выставка по оборонной промышленности.

"Исследуя новые направления сотрудничества, мы привержены реализации ряда соглашений, подписанных в ходе предыдущих визитов на высоком уровне. Текущий двусторонний товарооборот значительно ниже своего потенциала, и мы будем совместно с кыргызской стороной работать над его увеличением с учетом взаимодополняемости экономик наших стран. Скорейшее завершение переговоров по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕАЭС будет способствовать нашим совместным усилиям по наращиванию объема двусторонней торговли между нашими странами", - заявил Бирендер Сингх Ядав.

Он также отметил, что подписаны меморандумы о взаимопонимании по проектам "Создание IT-лаборатории в Кыргызском экономическом университете" и "Улучшение технической базы и инфраструктуры Центра общеврачебной практики Лейлекского района Баткенской области", направленные на улучшение социально-экономического положения местного населения.

"Я рад сообщить, что Индия в ближайшее время заменит источник кобальта-60 в аппарате Bhabhatron II, подаренном ранее Национальному центру онкологии и гематологии. Индия также передаст линейный ускоритель Siddharth II для дальнейшего укрепления национального потенциала страны в сфере лечения онкологических заболеваний", - сказал Бирендер Сингх Ядав.

Посол поблагодарил Кыргызстан за безопасность индийской диаспоры, в особенности студентов-медиков, подчеркнув их вклад в укрепление дружбы между странами.

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев отметил, что Индия - единомышленник и союзник Кыргызстана в деле построения справедливого миропорядка, основанного на строгом соблюдении норм и принципов международного права.

"Я от всей души поздравляю наших индийских друзей с Днем Республики. Индия – один из наших ближайших партнеров. Страна, которая за последние годы совершила фантастический рывок в социально-экономическом развитии. И мы очень рады успехам наших индийских друзей. И вместе с ними сегодня отмечаем прекрасный праздник - День Республики", - сказал Алмаз Имангазиев. По его словам, сотрудничество развивается в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и медицинской сферах. Он также подчеркнул, что запуск прямого рейса Бишкек-Дели авиакомпанией TezJet демонстрирует взаимный интерес в расширении контактов.

Празднование 77-й годовщины Дня Республики началось с раннего утра 26 января, накануне торжественного приема, в посольстве, куда были приглашены студенты, обучающиеся в Бишкеке, представители диаспоры. Торжество началось с поднятия государственного флага Индии. Посол поздравил соотечественников с 77-й годовщиной Дня Республики и зачитал выдержки из обращения Премьер-министра Моди, который написал: "Приветствую всех соотечественников в День Республики. Этот национальный праздник, символизирующий гордость и честь Индии, должен придать нам новых сил и энтузиазма, укрепив нашу решимость в стремлении к Виксит Бхарат". Студенты выразили полную солидарность со словами Премьер-министра.

И какой же праздник без индийской музыки, танцев и песен! Они всегда вызывают море ощущений своей живостью и эмоциональностью и придают особую атмосферу любому торжеству. Мне же во время концерта вспомнились слова из романа Грегори Дэвида Робертса "Шантарам": "Индия – это страна, где над всем властвует сердце". Оно властвовало над всем и на этом приеме.