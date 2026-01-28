ФК "Узген" провёл учебно-тренировочные сборы в Турции

Команды чемпионата Кыргызстана по футболу продолжают подготовку к новому сезону. Клуб "Узген" из Узгена, занявший седьмое место в Кыргызской Премьер-Лиге сезона-2025, завершил учебно-тренировочные сборы в Анталии (Турция).

В рамках сборов команда провела несколько товарищеских матчей.

17 января "Озгон" сыграл вничью с венгерским клубом второго дивизиона "Аквитал" - 1:1, автором гола стал Орхан Алиев.

20 января узгенский клуб одержал победу над российской "Чайкой" из ФНЛ со счётом 3:2. Голы забили Михаил Титов, Орхан Алиев и Мирланбек уулу Иса.

Заключительный поединок на турецких сборах состоялся 25 января. "Узген" уступил словацкому клубу "Земплин" - 1:2. Единственный мяч в составе кыргызстанской команды забил Жахонгир Кушаков.

Сборы в Турции стали важным этапом подготовки "Узгена" к предстоящему сезону.