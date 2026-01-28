Погода
В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу - 2026

В столице Индонезии, Джакарте, состоялась церемония открытия Кубка Азии по футзалу - 2026, сообщает Кыргызский футбольный союз. В турнире участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. По итогам группового этапа две лучшие сборные каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Сборная Кыргызстана ("Ак шумкары") выступает в группе A вместе с хозяевами турнира - Индонезией, а также командами Ирака и Южной Кореи. Первый матч кыргызстанцы проведут сегодня, 27 января, против Ирака.

Состав групп Кубка Азии по футзалу - 2026:

Группа A: Индонезия, Ирак, Кыргызстан, Южная Корея

Группа B: Таиланд, Вьетнам, Кувейт, Ливан

Группа C: Япония, Узбекистан, Таджикистан, Австралия

Группа D: Иран, Афганистан, Саудовская Аравия, Малайзия

Расписание матчей сборной Кыргызстана:

27 января | 14:00 - Ирак - Кыргызстан

29 января | 18:00 - Индонезия - Кыргызстан

31 января | 18:00 - Кыргызстан - Южная Корея

Все участники получили путёвки по итогам квалификации, которая прошла 20–24 сентября 2025 года в разных странах Азии. Турнир проходит под эгидой AFC, и матчи продлятся до 7 февраля.


