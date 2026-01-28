В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу - 2026

В столице Индонезии, Джакарте, состоялась церемония открытия Кубка Азии по футзалу - 2026, сообщает Кыргызский футбольный союз. В турнире участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. По итогам группового этапа две лучшие сборные каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Сборная Кыргызстана ("Ак шумкары") выступает в группе A вместе с хозяевами турнира - Индонезией, а также командами Ирака и Южной Кореи. Первый матч кыргызстанцы проведут сегодня, 27 января, против Ирака.
Состав групп Кубка Азии по футзалу - 2026:
Группа A: Индонезия, Ирак, Кыргызстан, Южная Корея
Группа B: Таиланд, Вьетнам, Кувейт, Ливан
Группа C: Япония, Узбекистан, Таджикистан, Австралия
Группа D: Иран, Афганистан, Саудовская Аравия, Малайзия
Расписание матчей сборной Кыргызстана:
27 января | 14:00 - Ирак - Кыргызстан
29 января | 18:00 - Индонезия - Кыргызстан
31 января | 18:00 - Кыргызстан - Южная Корея
Все участники получили путёвки по итогам квалификации, которая прошла 20–24 сентября 2025 года в разных странах Азии. Турнир проходит под эгидой AFC, и матчи продлятся до 7 февраля.