Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 103.47 - 104.37

Кубок Азии по футзалу: Сборная Кыргызстана проиграла Ираку - 2:4

280  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джакарте 27 января сборная Кыргызстана по футзалу провела первый матч группового этапа Кубка Азии 2026 и уступила команде Ирака со счётом 2:4.

Кыргызстанцы открыли счёт уже на 53-й секунде: после розыгрыша аута Кайрат Кубанычов сделал прострел, а Донер Аманбаев отправил мяч в ворота - 1:0. Однако вскоре голкипер Бекболот Акматалиев получил красную карточку за игру рукой в центре поля, и Ирак быстро реализовал численное преимущество - 1:1.

Перед перерывом иракцы забили ещё один мяч - 2:1. Во втором тайме Кубанычов мощным дальним ударом восстановил равенство - 2:2. Но соперник снова вышел вперёд, забив третий и четвертый голы, и довёл матч до победы 4:2.

Следующий матч сборная Кыргызстана проведёт 29 января против Индонезии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454790
Теги:
футзал, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  