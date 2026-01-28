Кубок Азии по футзалу: Сборная Кыргызстана проиграла Ираку - 2:4

В Джакарте 27 января сборная Кыргызстана по футзалу провела первый матч группового этапа Кубка Азии 2026 и уступила команде Ирака со счётом 2:4.

Кыргызстанцы открыли счёт уже на 53-й секунде: после розыгрыша аута Кайрат Кубанычов сделал прострел, а Донер Аманбаев отправил мяч в ворота - 1:0. Однако вскоре голкипер Бекболот Акматалиев получил красную карточку за игру рукой в центре поля, и Ирак быстро реализовал численное преимущество - 1:1.

Перед перерывом иракцы забили ещё один мяч - 2:1. Во втором тайме Кубанычов мощным дальним ударом восстановил равенство - 2:2. Но соперник снова вышел вперёд, забив третий и четвертый голы, и довёл матч до победы 4:2.

Следующий матч сборная Кыргызстана проведёт 29 января против Индонезии.