Тренер женской сборной КР Баялинов завоевал серебро на чемпионате страны

В городе Ош 24–25 января прошёл чемпионат Кыргызстана по дзюдо 2026 года среди мужчин и женщин. Турнир определял сильнейших спортсменов для формирования национальной сборной, которая будет представлять Кыргызстан на международных соревнованиях.

В весовой категории до 73 кг чемпионом стал Нурмухаммед Бакирдинов, а второе место занял главный тренер женской сборной Кыргызстана по дзюдо, Ислам Баялинов.

Баялинов, завершивший профессиональную карьеру более 10 лет назад, в 2025 году вернулся в спорт и занял 3-е место в этой же весовой категории. На текущем чемпионате он выиграл три схватки и дошёл до финала, завоевав серебряную медаль.

За свою карьеру Баялинов несколько раз становился чемпионом Кыргызстана, а после завершения профессиональной карьеры тренировал юношескую сборную и выступал на турнирах среди ветеранов. В 2023 году он стал чемпионом мира среди ветеранов по дзюдо, а в 2025 году выиграл золото ветеранского чемпионата мира по самбо.

31 января Исламу Баялинову исполнится 40 лет.