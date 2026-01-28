Погода
Конор Макгрегор может вернуться в UFC в 2026 году

- Самуэль Деди Ирие
Ирландский боец Конор Макгрегор может вернуться в октагон в 2026 году, почти пять лет спустя после перелома ноги в третьем поединке с Дастином Пуарье на UFC 264. Макгрегор выразил желание принять участие в летнем событии UFC в Белом доме, приуроченном к 250-летию независимости США, однако участие бойца пока не подтверждено.

Организация столкнулась с рядом сложностей: на мероприятие будет ограниченное количество VIP-зрителей, не будет дохода от продажи билетов, спонсоров и платного вещания PPV из-за сделки с Paramount на $7,7 млрд. Эти факторы могут помешать Макгрегору выйти в главном событии, особенно с учётом его будущих переговоров по контракту.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что окончательное решение по карте Белого дома будет принято после UFC 324, а полная информация о боях ожидается во вторую неделю февраля. Эксперты предполагают, что Макгрегор может быть сохранён для другого летнего события с полноценной продажей билетов и спонсорской поддержкой.

Фанаты могут увидеть возвращение Коннора Макгрегора в 2026 году, однако его участие в Белом доме остаётся под вопросом.


