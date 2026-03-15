В Бишкеке стартовал фестиваль индийского кино

Торжественная церемония открытия Дней индийского кино прошла вчера в Кыргызском государственном драматическом театре имени Т.Абдумомунова.

"Дни индийского кино – это масштабное международное культурное мероприятие. Национальная культура, народные традиции - это та основа, та связующая нить между народами, странами, нациями, которая вне политики. Культура, искусство говорят на языке, понятном всем людям. Кино - это как раз такое искусство, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане господин Бирендер Сингх Ядав, открывая торжественную церемонию кинофестиваля. – Индийские фильмы имеют характерную особенность: во время их просмотра зрители отвлекаются от всех своих проблем. Все наши фильмы сопровождаются прекрасной музыкой, танцами, песнями. Сегодня у вас будет возможность посмотреть танцы из известных индийских фильмов в исполнении народного ансамбля "Каухар".

"В Кыргызстане постоянно проводятся кинофестивали разных стран. В прошлом году национальные фестивали своих фильмов провели около десяти стран – Россия, Индия, Франция, Китай, Турция, Иран, Венгрия и другие. Наша страна также организует такие кинопоказы в других странах. Кыргызстан и Индия всегда активно взаимодействовали еще в советские времена. Такие мероприятия дарят возможность зрителям разных стран познакомиться с культурой, узнать о жизни, ценностях друг друга. Не случайно говорят, что язык кино – самый доступный язык. Кино сближает народы, открывает перспективы сотрудничества между странами", - сказал перед началом церемонии в интервью vb.kg директор государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" Алмаз Тулекеев.

По его словам, в Кыргызстане любят индийское кино. В ноябре прошлого года при полном аншлаге прошли Дни индийского кино.

"На этот раз желающих приобщиться к индийской культуре будет, уверен, не меньше. Посмотрите, большой зал театра заполнен полностью. В прошлом году во время кинофестиваля были показаны нашим зрителям шесть фильмов. Кроме того в кинотеатрах демонстрировались пять полнометражных художественных лент. Это говорит о том, что нашему зрителю интересен язык индийского кино. Зрителям нравятся индийские фильмы за драматизм, саундтреки, танцы. И этот интерес не угасает на протяжении многих лет. Мы возлагаем большие надежды на то, что в дальнейшем кыргызстанцы познакомятся еще и с новыми индийскими фильмами. Мы с господином послом Индии в Кыргызстане и с индийскими коллегами осознаем, что в таком сотрудничестве есть огромный потенциал", - добавил Алмаз Тулекеев.

Народный ансамбль "Каухар" - победитель многочисленных международных конкурсов и лауреат ежегодных индийских фестивалей представил потрясающее яркое шоу "Ритмы Болливуда"! Во время шоу были продемонстрированы отрывки из фильмов, показ которых начался сегодня, 15 марта, и будет проходить по 18 марта в Доме кино.

15 марта в 12:00 состоится показ ленты "Мэри Ком" (язык хинди, русский дубляж). Хроника жизни индийской боксерши Мэри Ком, которая пережила множество трудностей, прежде чем осуществила свою заветную мечту.

16 марта в 12:00 зрители увидят известный фильм "Беги, Милка, беги" (хинди, русский дубляж). Правда о пути к успеху Милкхи Сингха, пострадавшего во время раздела Индии и Пакистана.

17 марта в 12:00 зрителей ждет фильм "Путь Бумбы" (на языке ассам, русские субтитры). Фильм рассказывает о небольшой начальной школе, где главная задача учителей - сохранить школу, поскольку в ней учится всего один ученик по имени Бумба.

18 марта в 12:00 состоится показ картины "Командир" (на языке маратхи, русские субтитры). Фильм о 14-летнем мальчике, который известен своим сильным голосом. Ему нравится идти впереди отряда и представлять, что он возглавляет парад. Однажды он оказался в школе на репетиции парада в честь Дня Республики. Там мальчик привлекает внимание своим сильным голосом, и его приглашают побороться за место командующего парадом.

Считается, что главная задача любого кино в традиционном понимании - вызвать особое эмоциональное состояние. И, судя по увиденным ранее лентам, индийский кинематограф четко следует этому принципу. Успех всех индийских картин действительно заключается не только в мастерстве талантливых актеров, но и, если можно так сказать, в терапевтическом эффекте фильмов: это кино заставляет зрителей забыть о своей печали, увлекает сюжетом, музыкой, пением, танцами и переносит их в чудесный мир, где все заканчивается неизменно хорошо.

И сегодня индийский кинематограф крепко стоит на ногах – ежедневно индийские фильмы смотрят миллионы зрителей в разных частях света. Кыргызстанцы пополнят в эти дни ряды любителей индийского кино.