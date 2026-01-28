Сборная Кыргызстана определилась с составом на зимнюю Олимпиаду-2026

Кыргызстан официально объявил состав национальной команды для участия в XXV зимних Олимпийских играх 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо.
В команду вошли два спортсмена, которые будут представлять страну в лыжных дисциплинах:
Тимур Шакиров - горные лыжи (тренер Игорь Борисов)
Артур Сапарбеков - лыжные гонки (тренер Александр Левданский)
Олимпийская команда Кыргызстана примет участие в соревнованиях по горным лыжам и лыжным гонкам, представляя страну на международной арене.