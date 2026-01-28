Сборная Кыргызстана определилась с составом на зимнюю Олимпиаду-2026

Кыргызстан официально объявил состав национальной команды для участия в XXV зимних Олимпийских играх 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо.

В команду вошли два спортсмена, которые будут представлять страну в лыжных дисциплинах:

Тимур Шакиров - горные лыжи (тренер Игорь Борисов)

Артур Сапарбеков - лыжные гонки (тренер Александр Левданский)

Олимпийская команда Кыргызстана примет участие в соревнованиях по горным лыжам и лыжным гонкам, представляя страну на международной арене.