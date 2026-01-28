Кенешбеков завоевал серебро в России и установил рекорд Кыргызстана

Кыргызстанский легкоатлет Нурсултан Кенешбеков занял второе место на международных соревнованиях "Оренбургская миля", которые прошли 24 января в Оренбурге, Россия.

На дистанции 2 мили (3218 метров) победу одержал Владимир Никитин с новым рекордом России - 8 минут 29,74 секунды. Кенешбеков финишировал вторым с результатом 8 минут 33,94 секунды, установив новый рекорд Кыргызстана.

Спортсмен сообщил, что участие в турнире было организовано его менеджером и стало частью подготовки к чемпионату Азии. На старте участвовали всего 5–6 спортсменов, а Кенешбеков бежал первым, помогая Никитину побить рекорд.

За результат он получил 50 тысяч рублей за второе место и 25 тысяч рублей за новый национальный рекорд. Кенешбеков отметил, что теперь получает приглашения на множество стартов в России, но часть из них совпадает с датами чемпионата Азии в помещениях.