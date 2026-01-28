Погода
ФОМС разъяснил обращение Кыргызстана в Суд ЕАЭС

- Назгуль Абдыразакова
Фонд обязательного медицинского страхования уточнил, что обращение в Суд ЕАЭС по вопросу доступа членов семей трудящихся к социальному обеспечению, включая обязательное медстрахование, было инициировано по поручению Кабмина и подано Центром судебного представительства при Минюсте.

По данным ведомства, сообщение последовало после заседания комитетов Жогорку Кенеша, где глава ФОМС Азамат Муканов представил информацию о мерах по защите прав трудящихся граждан Кыргызстана и их семей в рамках Евразийского экономического союза.

Фонд подчеркнул, что Кыргызстан последовательно выполняет обязательства в составе Союза. Члены семей трудящихся из стран ЕАЭС, законно находящиеся на территории Кыргызстана, уже пользуются доступом к медицинской помощи в системе обязательного медстрахования в соответствии с Программой государственных гарантий.

Кыргызская сторона регулярно поднимает вопрос о предоставлении аналогичного доступа семьям трудящихся граждан КР в других государствах Союза. Обращение в Суд ЕАЭС рассматривается как часть продолжающегося диалога внутри интеграционного объединения.


Теги:
права человека, суд, ЕАЭС, Кыргызстан, здоровье, ФОМС
