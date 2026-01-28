Погода
Экологи выявили незаконное содержание краснокнижного беркута в Кара-Кульдже

В Кара-Кульджинском районе выявлен факт незаконного содержания беркута, занесённого в Красную книгу Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. Нарушитель оштрафован на 20 тысяч сомов, птица выпущена в естественную среду обитания.

27 января в Ошское региональное управление Службы экологического и технического надзора поступила информация о том, что местный житель держал у себя дома беркута без законных оснований. Инспекторы ведомства совместно с NABU и группой Барс-2 провели проверку и установили личность гражданина.

По итогам мероприятий в отношении него составили протокол по статье 262-1 Кодекса о правонарушениях и наложили штраф. Задержанного беркута специалисты вернули в природу.


Красная книга, Ошская область, животные, Минприродресурсов
