МВД КР выявило и задержало троих фигурантов международного розыска

С начала 2026 года сотрудники МВД Кыргызстана задержали троих иностранных граждан, находившихся в международном розыске по линии Интерпол. Все задержанные доставлены в территориальные следственные службы.

По данным ведомства, в Бишкеке остановили гражданина 1979 года рождения, разыскиваемого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное пересечение государственной границы. Его передали в Следственную службу УВД Первомайского района.

В международном аэропорту Манас при попытке въезда в страну задержали гражданина 1988 года рождения. Он разыскивался во Франции за содействие незаконному пребыванию иностранцев, использование поддельных документов и участие в преступном сообществе. Его доставили в Следственную службу ОВД Сокулукского района.

Ещё одного разыскиваемого, 1986 года рождения, обнаружили в Бишкеке благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город". Он находился в розыске за мошенничество и был доставлен в Следственную службу УВД Первомайского района.