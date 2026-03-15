Фермерские ярмарки проходят в Бишкеке и регионах Кыргызстана

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР напомнило о проведении фермерских ярмарок в регионах страны и в Бишкеке. Мероприятия с участием местных производителей, фермеров и ремесленников будут проходить в определенные дни до июня 2026 года.

Как сообщили в ведомстве, ярмарки организуются для обеспечения внутреннего рынка и предоставления гражданам качественных продуктов питания по доступным ценам. На них социально значимые продовольственные товары реализуются ниже рыночной стоимости.

В министерстве также отметили, что в настоящее время дефицита основных продовольственных товаров в стране нет, а продовольственные запасы остаются достаточными.

В Бишкеке ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье совместно с мэрией города. Организаторами выступают Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и муниципалитет столицы.

Основной целью ярмарок является сдерживание роста цен, обеспечение социально уязвимых слоев населения доступными продуктами питания, поддержка отечественных производителей и стабильность внутреннего рынка.

Ярмарки в Бишкеке проводятся на следующих площадках:

- площадь имени Турдакуна Усубалиева на пересечении улиц Ибраимова и Абдымомунова;

- бульвар Эркиндик (Первомайский район);

- район Восток-5.

В министерстве напомнили, что участники ярмарок должны соблюдать ряд требований. Продукция должна быть качественной и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, цены ниже рыночных. Также обязательно наличие подтверждающего письма из районного аграрного управления.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0312) 66-14-22 и 0702 70 20 00.