Минсельхоз КР раскрыл формулу идеального рациона для скота

- Светлана Лаптева
Специалисты Министерства сельского хозяйства КР подчеркивают, что фундаментом высокой продуктивности и качества животноводческой продукции является строго выверенный рацион. Сбалансированное питание напрямую влияет на объемы удоев и качество мяса, обеспечивая организм скота всеми необходимыми элементами. Основу питания составляют грубые корма - сено, сенаж и солома, которые выступают главным источником клетчатки и витаминов. В дополнение к ним используются сочные корма, такие как пастбищные травы и силос, закрывающие потребность в белках и грубых волокнах.

Особую роль в интенсивном животноводстве играют концентраты (зерно, жмых и отруби), поставляющие углеводы и протеин, а также корма животного происхождения, включая рыбную и мясо-костную муку, которые насыщают рацион аминокислотами и минералами. Эксперты предупреждают, что дефицит белка неизбежно ведет к потере веса и падению продуктивности, в то время как витаминные добавки и силос необходимы для поддержания иммунитета и нормального пищеварения.

Минсельхоз обращается к фермерам и земледельцам республики с напоминанием: грамотное сочетание всех четырех видов кормов позволяет не только улучшить состояние здоровья скота, но и сделать конечную продукцию более конкурентоспособной. Инвестиции в качественный рацион сегодня становятся залогом устойчивого дохода и успешного развития аграрных хозяйств в долгосрочной перспективе.


Кыргызстан, животные
