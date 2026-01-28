Погода
Садыр Жапаров: Частные автошколы гнались за прибылью

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" объяснил решение о передаче автошкол под государственное управление необходимостью пресечения коррупционных схем и повышения качества подготовки водителей. По словам президента, прежняя система напрямую влияла на рост числа дорожно-транспортных происшествий и гибель людей.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич. В обществе вызвало дискуссии то, что сейчас закрываются частные автошколы, а вместо них создаются государственные. В чем основная причина этого шага?

- Здравствуйте. Я давал поручение навести порядок в этой сфере. Сейчас идут реформы. Оказывается, с момента распада Союза в области подготовки водителей и регистрации транспорта не проводилось серьезных реформ. Эта система находилась сначала в ведении МВД, затем в ГРС. Но в чьем бы ведении она ни находилась, к сожалению, отрасль полностью погрязла в коррупции. Сколько бы руководителей ни менялось, признаться честно, почти все они были вовлечены в коррупционные схемы.

Когда мы начали реформу, первым делом стали сами выпускать государственные номера, водительские удостоверения и техпаспорта. До этого мы всё это закупали в других странах. Тогда тоже находились критики, говорившие: "у вас не получится", но мы это реализовали. Сейчас все данные внесены в единую базу, система полностью цифровизирована. Сделано много работы. Теперь в этой цепочке остались только автошколы.

- Можно ли было провести реформу, не закрывая частные автошколы?

- Подавляющая часть частных автошкол не была заинтересована в качественной подготовке водителя. Их главная цель - заработать деньги. Наши граждане просто сдавали документы в автошколы и по истечении времени получали сертификат о том, что якобы отучились, а затем шли в "Унаа" и, даже не сдавая экзамен, получали права.

Здесь работали коррупционные схемы совместно с государственным учреждением "Унаа", которое выдает водительские удостоверения. Вы сами знаете, раньше на практических занятиях и теоретических экзаменах никто не "проваливался", права получали легко. Потому что покупали их через взятки. Сейчас мы навели порядок в ГУ "Унаа", взяли его под строгий контроль, и теперь выпускники частных автошкол приходят, сдают экзамены по несколько раз и не могут пройти. Есть факты, когда люди сдавали по 10–15 раз и снова проваливались. По какой причине? По той, что их не обучали должным образом, в этом не было заинтересованности. Частным школам было важно лишь количество клиентов. Сейчас среди нас полно молодежи, у которой на руках есть права, но они не умеют управлять машиной и говорят: "куплю авто - тогда и научусь".

- Связан ли рост дорожно-транспортных происшествий с этим вопросом?

- У аварий есть разные причины, их не предугадаешь. Однако я могу сказать, что основные причины кроются в низких требованиях к подготовке и обучению водителей. В Кыргызстане в ДТП ежегодно погибает более 900 человек, в некоторые годы этот показатель превышает тысячу. Это огромная трагедия. Даже на войне не гибнет столько людей. А мы теряем сотни жизней в обычных авариях. Одна из главных причин этих ДТП - коррупция при подготовке водителей, покупка удостоверений, некачественное образование и безответственное отношение. Мы должны признать эти факты.

- В чем будет преимущество государственных автошкол?

- В государственных автошколах созданы необходимые условия. Будет современная учебная база, обновленная техника, квалифицированные специалисты. Учебники мы тоже печатаем сами. Водители будут проходить полную подготовку - от устройства деталей автомобиля и технических понятий до правил дорожного движения и, самое главное, культуры поведения на дороге. Здесь на первом месте стоит не доход, а человеческая жизнь. Для государства важнее всего - безопасность граждан.

- Владельцы частных автошкол выражают недовольство тем, что их бизнес закрывается. Что бы вы им ответили?

- Мы их предупреждали заранее. Говорили, что после 2026 года выдача лицензий частным школам прекратится, что эту сферу нужно реформировать. Но многие продолжали работать по-старому. Для них выгоднее проучить 10 дней и выдать сертификат. Потому что деньги капают в карман, а ответственность за подготовку водителя остается на втором плане. С таким безответственным подходом оставлять эту отрасль нельзя. Однако мы не оставим специалистов, работавших в частных школах, без дела - мы примем их на работу в государственные автошколы.

- Есть недовольные и сроками обучения, говорят, что 10 месяцев - это слишком долго.

- В надежде сохранить свой частный бизнес они распространяют различную информацию. Организуют манипуляции, мол, "цена будет высокой, а 10 месяцев обучения - это слишком долго". Цена не будет такой уж высокой, сейчас ведутся расчеты. Информация о том, что это будет стоить 100 тысяч или 150 тысяч - это пустые слова.

А человек, который садится за руль, возит с собой самых близких и дорогих людей. Родителей, семью, детей. Медер, я задам тебе вопрос: ты бы посадил своего сына или дочь в машину к неподготовленному человеку и отправил бы их в путь?

- Нет, я бы так не сделал.

- Видишь, как важна жизнь и безопасность твоих близких? А наши частные автошколы ставили бизнес-интересы выше всего и выдавали сертификаты без реальной подготовки. Для нас важна безопасность каждого гражданина, его знания, опыт и готовность к управлению авто. Водительское удостоверение человек получает один раз в жизни. Поэтому лучше поучиться немного дольше - это пойдет вам на пользу. Вы будете беречь безопасность не только своих близких в машине, но и других граждан. Те, кто купил права, врезаются в другие машины, едущие прямо, и уносят чужие жизни - такие случаи регистрируются ежедневно.

- Можно ли включить обучение вождению в школьную программу?

- Мы уже включили. С сентября этого года в школах вводится предмет по обучению правилам дорожного движения. Наши дети будут изучать ПДД и ответственность еще в школе. Со следующего года ребята, окончившие школу, смогут сразу идти на экзамен без дополнительного обучения, и если сдадут - получат права. А открывающиеся сейчас государственные школы будут обучать тех, кто уже прошел школьный возраст.

Поэтому хочу сказать всему народу: не присоединяйтесь к тем, кто хочет взбудоражить людей ради своих частных интересов. Через некоторое время всё наладится и встанет на правильный путь. Нужно время.


ПДД, Кыргызстан, Садыр Жапаров
