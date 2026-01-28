Минюст КР предлагает способ очистить рынок недвижимости от мошенников

Министерство юстиции КР инициировало масштабную реформу рынка недвижимости, представив законопроект, который призван навсегда покончить с хаосом в сфере риэлторских услуг. Документ направлен на защиту граждан от агрессивных методов работы посредников, скрытых комиссий и мошеннических схем, которые сегодня создают серьезные риски для участников сделок. Главная цель реформы - превратить стихийный рынок недвижимости в цивилизованное пространство, где каждый посредник несет персональную ответственность перед законом.

Ключевым нововведением станет обязательная государственная регистрация и сертификация всех риэлторов. Каждый специалист получит специальную идентификационную карточку, благодаря которой любой гражданин сможет моментально проверить статус и легальность посредника. Новые правила вводят строгий запрет на "двойные комиссии" и публикацию фейковых объявлений, а также устанавливают единые стандарты услуг и типовые договоры. Это исключит манипуляции и сделает процесс покупки или продажи жилья максимально прозрачным.

Помимо профессиональных требований, законопроект предусматривает введение налоговых мер для борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости. За незаконную деятельность и нарушение стандартов будет введена жесткая ответственность. Ожидается, что принятие этого закона не только очистит рынок от недобросовестных игроков, но и существенно повысит уровень доверия населения к риэлторскому сообществу. Ознакомиться с полным текстом документа и принять участие в его обсуждении можно на портале общественного обсуждения по ссылке.