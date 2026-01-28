Исторический разворот президентства Садыра Жапарова

Зная турбулентную политическую историю Кыргызстана с его чередой революций и досрочных отставок, трудно было ожидать, что последние пять лет окажутся настолько содержательными. Однако итоги президентства Садыра Жапарова говорят сами за себя. Российский политолог Владимир Лубянко - изданию "Кабар" о "пятилетке" Садыра Жапарова.

По его словам, безусловным внешнеполитическим прорывом стало историческое урегулирование пограничных вопросов. В январе 2023 года Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации государственной границы и обменялись ратификационными грамотами.

В марте 2025 года президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали окончательное соглашение, ознаменовавшее конец многолетнего конфликта. То, что не удавалось предшественникам на протяжении тридцати лет, было реализовано командой Садыра Жапарова за считанные годы. Гордиев узел центральноазиатских границ, который многие считали неразрешимым, был разрублен, открыв возможности для экономической интеграции и стабильного развития приграничных территорий.

Внешняя политика строится на укреплении стратегического партнерства с ключевыми державами. С 2021 по 2025 год Жапаров и Путин провели не менее восьми полноформатных переговоров, а в ноябре 2025 года российский президент совершил трехдневный государственный визит в Бишкек, подтвердив союзнический характер отношений. Одновременно развивается сотрудничество с Китаем: в декабре 2024 года запущено строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а объем двусторонней торговли достиг почти 20 миллиардов долларов. Кыргызстан укрепил позиции в ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, председательство в которой республика приняла в сентябре 2025 года.

Экономические достижения подтверждают эффективность выбранного курса: за 11 месяцев 2025 года рост ВВП достиг 10,2 %, доходы госбюджета увеличились с 308 до 687 миллиардов сомов, уровень бедности сократился с 29,8 до 25,7%. Национализация "Кумтора" принесла 300 миллионов долларов прибыли за два с половиной года против 100 миллионов за предшествующие 27 лет, вернув стратегический актив под контроль государства.

Масштабная антикоррупционная кампания дала конкретные результаты: в бюджет возвращено более 20 миллиардов сомов, около 70% незаконно присвоенных активов возвращено государству. Привлечены к ответственности бывшие чиновники и криминальные авторитеты. Конституционная реформа 2021 года заменила парламентскую систему на президентскую, обеспечив вертикаль управления, необходимую для проведения системных преобразований.

Пять лет президентства Жапарова стало периодом консолидации государственности и укрепления суверенитета Кыргызстана. Кыргызстан при Садыре Жапарове вышел из тени постсоветской неопределенности и заявил о себе как о состоявшемся государстве с четкими границами, растущей экономикой и внятным внешнеполитическим курсом.

Важно, что эти достижения органично вписываются в логику евразийской интеграции: стабильный, экономически растущий Кыргызстан с урегулированными границами становится надежным партнером в рамках ЕАЭС и ОДКБ, укрепляя общий контур безопасности и экономического сотрудничества на постсоветском пространстве.