В мечети Бишкека произошла кража. Подозреваемый задержан

В одной из мечетей Бишкека произошла кража. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 27 января в милицию обратился гражданин Б.Д. Он сообщил, что в тот же день примерно в 18:15 неизвестный, находясь в мечети, похитил сумку с документами и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин С.А., 2008 года рождения.

В настоящее время следственные действия продолжаются.


Теги:
задержание, кража, мечеть, Бишкек
