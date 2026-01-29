Погода
"Бенфика" выбила "Реал" из топ-8 Лиги чемпионов

- Самуэль Деди Ирие
"Бенфика" одержала драматичную победу над мадридским "Реалом" со счётом 4:2 и сохранила шансы в Лиге чемпионов, лишив испанский клуб прямого выхода в 1/8 финала.

Кульминация встречи наступила в компенсированное время. Несмотря на счёт 3:2 в пользу португальцев, им всё ещё требовался один гол. На последний штрафной к воротам соперника прибежал голкипер Анатолий Трубин, который ударом головой забил решающий мяч и обеспечил "Бенфике" выход в плей-офф по разнице голов.

Гол вызвал бурные эмоции на "Эштадиу да Луш". Главный тренер лиссабонцев Жозе Моуринью отпраздновал успех у бровки поля, устроив эмоциональное празднование против своего бывшего клуба.

Дубль за "Бенфику" оформил Андреас Шельдеруп, ещё один мяч с пенальти забил Вангелис Павлидис. У "Реала" дважды отличился Килиан Мбаппе, доведя количество голов в сезоне до 36 во всех турнирах.

Мадридский клуб завершал матч вдевятером после удалений Рауля Асенсио и Родриго. Восемь матчей группового этапа принесли "Реалу" 15 очков, чего оказалось недостаточно для попадания в топ-8.

Параллельное поражение "Марселя" от "Брюгге" (0:3) сделало развязку ещё более драматичной - один гол в Лиссабоне полностью перевернул турнирную таблицу.

Этот матч стал одним из самых ярких и эмоциональных вечеров текущего сезона Лиги чемпионов.


УЕФА, футбол
