В Оше снесут здание, принадлежащее экс-вице-мэру

- Бактыгуль Акжолова
В Оше прошёл очередной муниципальный рейд. Об этом сообщает ошская мэрия. В центре внимания оказалась улица А. Шакирова, где выявили объекты, возведённые с нарушением земельного законодательства. По итогам проверки принято решение о демонтаже ряда строений.

Рейд провёл мэр города Жеңишбек Токторбаев совместно с руководителями профильных городских служб. Проверяли коммерческие объекты, расположенные вдоль улицы.

В ходе рейда установлено, что несколько зданий были построены на муниципальном земельном участке без законных оснований. Среди них здание, принадлежащее экс-вице-мэру города Жасуру Азимову. Мэр дал поручение начать процедуры демонтажа выявленных объектов строго в рамках закона.

Кроме того, глава города поручил проверить законность коммерческих объектов на участках, связанных со строительными компаниями "Глобус" и "Нурзаман". Отдельно поставлена задача точно определить и обозначить территории, где подлежат сносу спортивный объект и ресторан, расположенные на этой же улице.


