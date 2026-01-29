Погода
В Кыргызстане ввели ограничения на ввоз животных из Индии

- Назгуль Абдыразакова
С 28 января 2025 года в Кыргызстане введены временные ограничения на ввоз из Республики Индия животных, восприимчивых к вирусу Нипах, а также продукции животного происхождения. Решение принято в целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Ограничения введены Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Вирус Нипах относится к опасным зоонозным инфекциям и способен передаваться от животных к человеку. В связи с этим гражданам рекомендуется воздерживаться от приобретения продукции животного происхождения неизвестного происхождения и обращать внимание на наличие ветеринарных сопроводительных документов.

В ведомстве отмечают, что эпизоотическая ситуация находится под постоянным контролем, а все необходимые меры принимаются в установленном порядке.


Теги:
Индия, мясо, здоровье, Минсельхоз
