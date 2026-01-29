В КР подписан меморандум о развитии цифровых сервисов в туризме

Фонд туризма КР, Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции и ОАО "Тундук" подписали трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, направленный на развитие цифровых сервисов в сфере туризма.

Документ предусматривает совместную работу сторон через систему "Тундук" и объединение туристических сервисов с Государственным порталом электронных услуг и мобильным приложением Tunduk.

Основная цель меморандума обеспечить удобный и безопасный доступ пользователей к государственным и негосударственным электронным сервисам в сфере туризма, повысить качество цифровых услуг, сократить административные процедуры и развивать электронное управление в туристической отрасли.

В рамках сотрудничества стороны планируют совместную разработку, внедрение и сопровождение цифровых продуктов, обмен данными в рамках действующего законодательства, тестирование и поэтапный ввод электронных сервисов в эксплуатацию, а также проведение совместных мероприятий по их популяризации.

Подписанный меморандум создаёт прочную основу для дальнейшего межведомственного взаимодействия в сфере цифровизации туристических услуг и продвижения туристического потенциала Кыргызской Республики.