Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 103.47 - 104.37

В КР подписан меморандум о развитии цифровых сервисов в туризме

295  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фонд туризма КР, Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции и ОАО "Тундук" подписали трёхсторонний Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, направленный на развитие цифровых сервисов в сфере туризма.

Документ предусматривает совместную работу сторон через систему "Тундук" и объединение туристических сервисов с Государственным порталом электронных услуг и мобильным приложением Tunduk.

Основная цель меморандума обеспечить удобный и безопасный доступ пользователей к государственным и негосударственным электронным сервисам в сфере туризма, повысить качество цифровых услуг, сократить административные процедуры и развивать электронное управление в туристической отрасли.

В рамках сотрудничества стороны планируют совместную разработку, внедрение и сопровождение цифровых продуктов, обмен данными в рамках действующего законодательства, тестирование и поэтапный ввод электронных сервисов в эксплуатацию, а также проведение совместных мероприятий по их популяризации.

Подписанный меморандум создаёт прочную основу для дальнейшего межведомственного взаимодействия в сфере цифровизации туристических услуг и продвижения туристического потенциала Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454838
Теги:
туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  