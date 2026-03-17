В Бишкеке выявили незаконный ввоз мяса и скота

С целью предотвращения краж скота инспекторы Регионального управления по борьбе с хищением скота совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, а также Ветеринарной и фитосанитарной службы провели мониторинг.

В рамках мониторинга при участии сотрудников патрульной милиции были сформированы четыре мобильные группы, которые направились в следующие районы:

Ленинский район - Ошский рынок,

Первомайский район - рынок "Алтын Така",

Свердловский район - рынок "Аламедин",

Октябрьский район - рынок "Орто-Сай".

В ходе проверок при въезде на рынок оптовой торговли мясом "Алтын Така" выявлены попытки ввоза мяса крупного рогатого скота с неполными ветеринарными документами.

Так, автомобилем Mercedes-Benz перевозились 16 туш КРС, из которых только 14 имели ветеринарные документы. Автомобилем Sprinter перевозились 5 туш КРС, при этом на одну тушу документ имел истёкший срок действия.

Кроме того, зафиксирован факт перевозки трёх лошадей без ветеринарных документов. Также на территории Ошского рынка пресечена попытка реализации туши лошади без соответствующих документов.

По всем выявленным нарушениям инспекторы провели разъяснительные беседы с владельцами грузов, информация передана сотрудникам Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что ветеринарный и фитосанитарный контроль направлен на обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания, предотвращение незаконной торговли, защиту здоровья граждан и развитие животноводства.

Подобные мониторинговые мероприятия будут продолжены для предотвращения краж скота и соблюдения ветеринарных требований.