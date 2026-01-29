Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 103.47 - 104.37

Искендер Сыдыгалиев о том, как цифровизация искореняет бюрократию в стране

414  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Цифровизация давно перестала быть модным словом. Для государства это уже вопрос эффективности, доверия и справедливости. В Министерстве юстиции Кыргызской Республики это хорошо понимают. Здесь цифровые решения последовательно превращаются в инструмент дебюрократизации и для граждан, и для самой системы. О том, как технологии меняют право, VB.KG рассказал заместитель министра юстиции Искендер Сыдыгалиев.

Нотариат без бумаги и "человеческого фактора"

Одна из самых ощутимых реформ полная цифровизация нотариальных действий. Если раньше нотариат ассоциировался с кипами бумаг, ручным заполнением бланков и рисками подлога, то сегодня все действия совершаются в единой информационной системе.

Это не просто вопрос удобства. Когда каждый шаг фиксируется в системе, исчезают условия для коррупции, манипуляций и "исчезающих" документов. Процесс становится прозрачным и одинаковым для всех независимо от региона и статуса клиента.

Регистрация бизнеса без визита в госорган

Минюст поэтапно внедряет электронную регистрацию юридических лиц. Начали с обществ с ограниченной ответственностью. Пилот показал хорошие результаты, и перечень организационно-правовых форм организаций был расширен. С прошлого года закрытые и открытые акционерные общества могут также регистрироваться онлайн.

Сегодня для регистрации бизнеса больше не нужно физически приходить в органы юстиции. Достаточно собрать пакет документов, загрузить их на портал Минюста, подписать электронной подписью и дождаться установленного законом срока.

В ближайшее время аналогичный формат планируется и для регистрации фермерских и крестьянских хозяйств.

Электронное наблюдение: гуманнее, безопаснее, разумнее

Одной из самых технологичных и одновременно социально значимых инициатив стало внедрение меры пресечения в виде электронного наблюдения.

Речь идет о принципиально новом подходе. Человек, в отношении которого избрана эта мера, не изолируется от общества, а остается на свободе, но с четко установленными ограничениями. Границы передвижения задаются судом, следователем или прокурором, а соблюдение контролируется круглосуточно через электронные браслеты и мобильное приложение с Face ID.

С июня 2024 года по настоящее время вынесено более 630 постановлений об избрании такой меры пресечения. Это значит, что сотни людей не оказались в следственных изоляторах, а государство сократило нагрузку на бюджет.

Важно и другое. Устройства не стигматизируют человека. Браслеты внешне не отличаются от обычных умных часов.

Защита жертв семейного насилия с помощью технологий

В октябре прошлого года Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Кодекс о правонарушениях и Закон "Об охране и защите от семейного насилия". Теперь электронное наблюдение стало инструментом защиты жертв семейного насилия. В случае угрозы один из супругов может быть оснащен браслетом, а жертве устанавливается мобильное приложение. При попытке приблизиться на опасное расстояние система мгновенно сигнализирует, позволяя службам реагировать оперативно.

В Бишкеке получены первые практические результаты применения электронного наблюдения в рамках дел о семейном насилии. Пилотный проект реализуется в сотрудничестве Минюста, МВД, Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Департамента пробации. Уже по 18 случаям семейного насилия применяется электронное наблюдение.

Причем закон одинаков для всех, вне зависимости от пола. Это важный шаг от деклараций к реальным механизмам защиты.

Апостиль в один клик

Еще одно решение, которое уже почувствовали кыргызстанцы это электронный апостиль. Теперь гражданину не нужно стоять в очередях. Документ загружается на портал Минюста, оплата производится онлайн, а апостиль выдается в электронной форме с QR-кодом. Это особенно важно в эпоху мобильности.

Myizam.kg: законы понятным языком

Обновленная база нормативных правовых актов myizam.kg еще один шаг к "человекоцентричному" праву. Интерфейс стал проще, документы сгруппированы по сферам, поиск больше не требует знания юридической терминологии.

В перспективе база должна стать не просто архивом законов, а навигатором. Например, человек в сложной жизненной ситуации сможет получить не только норму закона, но и подсказку, что делать дальше.

Судебные процессы под запись

Минюст инициировал обязательную аудио- и видеофиксацию судебных процессов. Соответствующий закон, подписанный Президентом Садыром Жапаровым, начал действовать с 23 августа 2025 года по уголовным делам, а с 1 января 2026 года по гражданским и административным. Таким образом, прозрачность судебных процедур переходит из разряда рекомендаций в обязательный стандарт.

Кроме того, подача исков, обмен документами и участие в заседаниях могут осуществляться в цифровой среде, что особенно важно для жителей отдаленных регионов. Дополнительно введен институт онлайн-трансляций судебных заседаний с согласия сторон и за исключением дел, связанных с государственной тайной или частной жизнью.

Цифровые доказательства: ответ на вызовы времени

Мошенничество, киберпреступления, криптовалюты - современная преступность оставляет цифровые следы. Минюст работает над введением института цифровых доказательств. Это сложная, но необходимая реформа. После принятия закона последуют обучение следователей, прокуроров и методическая база. По сути, речь идет о закрытии серьезного пробела в уголовном праве.

Цифровизация как философия управления

В Министерстве юстиции подчеркивают, что цифровизация не самоцель. Это инструмент, который упрощает жизнь гражданам, снижает нагрузку на госаппарат и повышает доверие к системе.

"Если мы хотим облегчить жизнь и себе, и гражданам, ничего лучше автоматизации процессов человечество пока не придумало", - резюмирует Искендер Сыдыгалиев.

А главный мотиватор, по его словам, результат. Когда изменения перестают быть абстрактными реформами и начинают работать в реальной жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454839
Теги:
коррупция, Кыргызстан, чиновник, технологии, Министерство юстиции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  