Искендер Сыдыгалиев о том, как цифровизация искореняет бюрократию в стране

Цифровизация давно перестала быть модным словом. Для государства это уже вопрос эффективности, доверия и справедливости. В Министерстве юстиции Кыргызской Республики это хорошо понимают. Здесь цифровые решения последовательно превращаются в инструмент дебюрократизации и для граждан, и для самой системы. О том, как технологии меняют право, VB.KG рассказал заместитель министра юстиции Искендер Сыдыгалиев.

Нотариат без бумаги и "человеческого фактора"

Одна из самых ощутимых реформ полная цифровизация нотариальных действий. Если раньше нотариат ассоциировался с кипами бумаг, ручным заполнением бланков и рисками подлога, то сегодня все действия совершаются в единой информационной системе.

Это не просто вопрос удобства. Когда каждый шаг фиксируется в системе, исчезают условия для коррупции, манипуляций и "исчезающих" документов. Процесс становится прозрачным и одинаковым для всех независимо от региона и статуса клиента.

Регистрация бизнеса без визита в госорган

Минюст поэтапно внедряет электронную регистрацию юридических лиц. Начали с обществ с ограниченной ответственностью. Пилот показал хорошие результаты, и перечень организационно-правовых форм организаций был расширен. С прошлого года закрытые и открытые акционерные общества могут также регистрироваться онлайн.

Сегодня для регистрации бизнеса больше не нужно физически приходить в органы юстиции. Достаточно собрать пакет документов, загрузить их на портал Минюста, подписать электронной подписью и дождаться установленного законом срока.

В ближайшее время аналогичный формат планируется и для регистрации фермерских и крестьянских хозяйств.

Электронное наблюдение: гуманнее, безопаснее, разумнее

Одной из самых технологичных и одновременно социально значимых инициатив стало внедрение меры пресечения в виде электронного наблюдения.

Речь идет о принципиально новом подходе. Человек, в отношении которого избрана эта мера, не изолируется от общества, а остается на свободе, но с четко установленными ограничениями. Границы передвижения задаются судом, следователем или прокурором, а соблюдение контролируется круглосуточно через электронные браслеты и мобильное приложение с Face ID.

С июня 2024 года по настоящее время вынесено более 630 постановлений об избрании такой меры пресечения. Это значит, что сотни людей не оказались в следственных изоляторах, а государство сократило нагрузку на бюджет.

Важно и другое. Устройства не стигматизируют человека. Браслеты внешне не отличаются от обычных умных часов.

Защита жертв семейного насилия с помощью технологий

В октябре прошлого года Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Кодекс о правонарушениях и Закон "Об охране и защите от семейного насилия". Теперь электронное наблюдение стало инструментом защиты жертв семейного насилия. В случае угрозы один из супругов может быть оснащен браслетом, а жертве устанавливается мобильное приложение. При попытке приблизиться на опасное расстояние система мгновенно сигнализирует, позволяя службам реагировать оперативно.

В Бишкеке получены первые практические результаты применения электронного наблюдения в рамках дел о семейном насилии. Пилотный проект реализуется в сотрудничестве Минюста, МВД, Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Департамента пробации. Уже по 18 случаям семейного насилия применяется электронное наблюдение.

Причем закон одинаков для всех, вне зависимости от пола. Это важный шаг от деклараций к реальным механизмам защиты.

Апостиль в один клик

Еще одно решение, которое уже почувствовали кыргызстанцы это электронный апостиль. Теперь гражданину не нужно стоять в очередях. Документ загружается на портал Минюста, оплата производится онлайн, а апостиль выдается в электронной форме с QR-кодом. Это особенно важно в эпоху мобильности.

Myizam.kg: законы понятным языком

Обновленная база нормативных правовых актов myizam.kg еще один шаг к "человекоцентричному" праву. Интерфейс стал проще, документы сгруппированы по сферам, поиск больше не требует знания юридической терминологии.

В перспективе база должна стать не просто архивом законов, а навигатором. Например, человек в сложной жизненной ситуации сможет получить не только норму закона, но и подсказку, что делать дальше.

Судебные процессы под запись

Минюст инициировал обязательную аудио- и видеофиксацию судебных процессов. Соответствующий закон, подписанный Президентом Садыром Жапаровым, начал действовать с 23 августа 2025 года по уголовным делам, а с 1 января 2026 года по гражданским и административным. Таким образом, прозрачность судебных процедур переходит из разряда рекомендаций в обязательный стандарт.

Кроме того, подача исков, обмен документами и участие в заседаниях могут осуществляться в цифровой среде, что особенно важно для жителей отдаленных регионов. Дополнительно введен институт онлайн-трансляций судебных заседаний с согласия сторон и за исключением дел, связанных с государственной тайной или частной жизнью.

Цифровые доказательства: ответ на вызовы времени

Мошенничество, киберпреступления, криптовалюты - современная преступность оставляет цифровые следы. Минюст работает над введением института цифровых доказательств. Это сложная, но необходимая реформа. После принятия закона последуют обучение следователей, прокуроров и методическая база. По сути, речь идет о закрытии серьезного пробела в уголовном праве.

Цифровизация как философия управления

В Министерстве юстиции подчеркивают, что цифровизация не самоцель. Это инструмент, который упрощает жизнь гражданам, снижает нагрузку на госаппарат и повышает доверие к системе.

"Если мы хотим облегчить жизнь и себе, и гражданам, ничего лучше автоматизации процессов человечество пока не придумало", - резюмирует Искендер Сыдыгалиев.

А главный мотиватор, по его словам, результат. Когда изменения перестают быть абстрактными реформами и начинают работать в реальной жизни.