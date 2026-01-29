Камчыбек Ташиев: За пять лет в бюджет страны возвращено 352 млрд сомов

В штаб-квартире ГКНБ состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности за 2025 год. Заседание прошло с участием заместителя председателя кабинета министров КР - председателя ГКНБ, генерал-полковника Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе коллегии было отмечено, что за последние пять лет в результате антикоррупционных и оперативно-следственных мероприятий в доход государства возвращено 352 млрд сомов, что эквивалентно 4,14 млрд долларов США. Речь идёт о финансовых средствах, объектах государственного имущества, земельных участках и других материальных ценностях.

Глава ГКНБ подчеркнул высокую результативность работы органов национальной безопасности по обеспечению государственной и общественной безопасности, укреплению правопорядка, а также по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Особый акцент был сделан на выявлении и пресечении противоправной деятельности должностных лиц и очищении государственных структур от коррупционных элементов.

Сообщается, что все возвращённые активы зачислены на специальный счёт Стабилизационного фонда президента Кыргызской Республики и используются исключительно по личному распоряжению главы государства для реализации социально значимых проектов, развития инфраструктуры и повышения благосостояния граждан.

В работе коллегии приняли участие руководители центральных, линейных и территориальных подразделений ГКНБ КР.