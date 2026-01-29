В Манасе избили несовершеннолетнюю и сбрили ей волосы и брови

В городе Манас несовершеннолетнюю девушку подвергли физическому насилию. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в милицию обратился житель Ошской области М.К, 1988 года рождения. Он сообщил, что в ночь с 8 на 9 января 2026 года в городе Манас его дочь, 2009 года рождения, была избита и подвергнута жестокому обращению. По словам заявителя, несколько лиц без видимых причин нанесли девушке телесные повреждения, а также сбрили ей волосы и брови.

В результате полученных травм несовершеннолетняя была госпитализирована в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138 ( Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны двое подозреваемых жители Базар-Коргонского и Сузакского районов. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

Сообщается, что одна из задержанных ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время расследование продолжается.