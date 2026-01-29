Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 103.47 - 104.37

В Манасе избили несовершеннолетнюю и сбрили ей волосы и брови

405  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Манас несовершеннолетнюю девушку подвергли физическому насилию. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в милицию обратился житель Ошской области М.К, 1988 года рождения. Он сообщил, что в ночь с 8 на 9 января 2026 года в городе Манас его дочь, 2009 года рождения, была избита и подвергнута жестокому обращению. По словам заявителя, несколько лиц без видимых причин нанесли девушке телесные повреждения, а также сбрили ей волосы и брови.

В результате полученных травм несовершеннолетняя была госпитализирована в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138 ( Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны двое подозреваемых жители Базар-Коргонского и Сузакского районов. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

Сообщается, что одна из задержанных ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454844
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, насилие, несовершеннолетние
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  