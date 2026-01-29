Глава "Евразия Кыргызстан" и Тилек Текебаев наметили векторы сотрудничества

Директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова провела рабочую встречу с полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Тилеком Текебаевым.

На встрече Кымбат Урумкулова рассказала о ключевых направлениях работы АНО "Евразия" в Кыргызстане и реализованных в 2025 году проектах. Особое внимание стороны уделили инициативам в сфере образования, в том числе открытию первого Евразийского центра русского языка и культуры.

"Работа центра ориентирована на развитие и популяризацию русского языка, а также на укрепление добрососедских отношений между Россией и Кыргызстаном путем реализации международных программ, подготовки педагогов и внедрения комплексных гуманитарных проектов. В центре действуют образовательные программы для детей и подростков, включая театральную и хореографическую студии, арт-практики, медиашколу "ПРОрусский", курсы цифровой культуры и программирования, а также проект "Нескучный русский". Также для взрослых предусмотрены киноклубы, дискуссионные площадки и литературная гостиная с произведениями русских классиков", - отметила Кымбат Урумкулова.

Отдельной темой стала работа социальных магазинов "Евразия". Проект направлен на повышение доступности социально значимых товаров для населения.

"Теперь в социальных магазинах "Евразия" по социальной карте могут приобретать продукты не только пенсионеры и лица с ограниченными возможностями, но и родители, воспитывающие одного или нескольких несовершеннолетних детей. Также этой возможностью могут воспользоваться матери-одиночки, медицинские работники, учителя и студенты", - подчеркнула Кымбат Урумкулова.

В свою очередь Тилек Текебаев высоко оценил вклад АНО "Евразия" в социально-экономическое и гуманитарное развитие республики, выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества. В частности, он подчеркнул значимость ранее оказанной помощи - передачи 10 школьных автобусов для отдалённых сёл Джалал-Абадской области, что позволило сделать дорогу в школу для детей более безопасной и доступной.

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития образования в регионе, внедрения цифровых решений и популяризации спорта среди молодежи, а также возможные форматы совместной работы по этим направлениям.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество и реализацию совместных проектов, направленных на устойчивое развитие Джалал-Абадской области и повышение качества жизни её жителей.