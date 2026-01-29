Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 103.47 - 104.37

Глава "Евразия Кыргызстан" и Тилек Текебаев наметили векторы сотрудничества

258  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова провела рабочую встречу с полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Тилеком Текебаевым.

На встрече Кымбат Урумкулова рассказала о ключевых направлениях работы АНО "Евразия" в Кыргызстане и реализованных в 2025 году проектах. Особое внимание стороны уделили инициативам в сфере образования, в том числе открытию первого Евразийского центра русского языка и культуры.

"Работа центра ориентирована на развитие и популяризацию русского языка, а также на укрепление добрососедских отношений между Россией и Кыргызстаном путем реализации международных программ, подготовки педагогов и внедрения комплексных гуманитарных проектов. В центре действуют образовательные программы для детей и подростков, включая театральную и хореографическую студии, арт-практики, медиашколу "ПРОрусский", курсы цифровой культуры и программирования, а также проект "Нескучный русский". Также для взрослых предусмотрены киноклубы, дискуссионные площадки и литературная гостиная с произведениями русских классиков", - отметила Кымбат Урумкулова.

Отдельной темой стала работа социальных магазинов "Евразия". Проект направлен на повышение доступности социально значимых товаров для населения.

"Теперь в социальных магазинах "Евразия" по социальной карте могут приобретать продукты не только пенсионеры и лица с ограниченными возможностями, но и родители, воспитывающие одного или нескольких несовершеннолетних детей. Также этой возможностью могут воспользоваться матери-одиночки, медицинские работники, учителя и студенты", - подчеркнула Кымбат Урумкулова.

В свою очередь Тилек Текебаев высоко оценил вклад АНО "Евразия" в социально-экономическое и гуманитарное развитие республики, выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества. В частности, он подчеркнул значимость ранее оказанной помощи - передачи 10 школьных автобусов для отдалённых сёл Джалал-Абадской области, что позволило сделать дорогу в школу для детей более безопасной и доступной.

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития образования в регионе, внедрения цифровых решений и популяризации спорта среди молодежи, а также возможные форматы совместной работы по этим направлениям.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество и реализацию совместных проектов, направленных на устойчивое развитие Джалал-Абадской области и повышение качества жизни её жителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454846
Теги:
Джалал-Абадская область, евразийство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  