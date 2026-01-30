Погода
Кыргызские и русские ученые снова могут вместе покорять космос

332  0
- Бакыт Басарбек
12 апреля 2026 года исполнится 65 лет с того дня, когда Юрий Гагарин обернулся вокруг Земли и сказал свое знаменитое "Поехали!". Для Кыргызстана эта дата всегда была особенной, и дело не только в том, что первый космонавт планеты восстанавливал силы после полета на лазурном Иссык-Куле. Еще 35–40 лет назад наша республика была настоящим научно-техническим форпостом СССР. Здесь, в сердце Тянь-Шаня, бился интеллектуальный пульс космических программ.

Братство у чертежной доски

Особое конструкторское бюро Института космических исследований (ОКБ ИКИ) АН СССР открылось во Фрунзе в 1964 году. Это было время, когда Советский Союз щедро делился кадрами и технологиями. Российские специалисты, элита тогдашней инженерии, ехали в Киргизкую ССР не просто работать, а строить новую промышленность. Они становились наставниками, друзьями, членами семей.

- Здание ОКБ на Токтогула–Шопокова мы, молодежь, достраивали сами, - вспоминает Касиет Мукамбетова, дважды ветеран труда. - Коллектив был невероятный, со всего Союза съехались лучшие умы. Большинство русские инженеры, но рядом с ними работали корейцы, кыргызы, украинцы, узбеки. Мы были одной семьей. Я, молодая девчонка-кыргызка, пришла в отдел техником, и меня приняли как родную.

Касиет эже с нежностью вспоминает своих бывших коллег.

- На весь отдел один осциллограф и две чертежные доски. Но какой был энтузиазм! Задания из Москвы были сложнейшими, дисциплина железной. Мы должны были быть на проходной в 7:50, опоздание даже на минуту считалось ЧП. Но никто не роптал. Был план, была великая цель. Мы понимали, то, что мы сейчас чертим ручкой в тетрадке, завтра полетит к звездам.

От "Венеры" до микросхем

За три десятилетия бюро создало более 200 уникальных приборов. Кыргызстан стал первой площадкой в СССР, где внедряли лазерную технику и интегральные микросхемы. Фрунзенские приборы изучали Луну, Марс и даже комету Галлея.

- Я пришла в 1979-м, работала с секретной документацией, - рассказывает ветеран ОКБ Ольга Щербацких. - Помню, как готовили миссию "Венера–Галлей". Моя задача была контроль. Ошибка в одном диоде в чертеже могла обернуться катастрофой в миллионах километров от Земли. Мы делали все: от первой линии на бумаге до финальных испытаний готового прибора.

Надежда на возвращение к звездам

Развал Союза ударил по космосу больнее всего. ОКБ закрыли, оборудование вывезли, а уникальные кадры, те самые "мозги", которые ковались годами, остались не у дел или уехали. Помещения сдали в аренду, и над местом, где рождались приборы для изучения Марса, повисла тишина.

Но в канун 65-летия полета Гагарина лед тронулся. Благодаря усилиям Совету ветеранов и поддержке посольства России, о людях, ковавших космическую славу, наконец вспомнили.

-В этом году благодаря поддержке Совета ветеранов в Бишкеке будут проведены мероприятия, посвященных Дню космонавтики. Посол РФ в КР посодействовал и в этом году должен приехать один из бывших сотрудников ОКБ, который до сих пор работает в этой сфере. Есть надежда и такие разговоры ведутся, что при поддержке России в Кыргызстане снова возродится аналогичное предприятие, - делится Ольга Федоровна.

Ветераны ОКБ ИКИ смотрят на небо с особенным чувством. Для них День космонавтики - это не просто праздник в календаре, а воспоминание о времени, когда границы между республиками были условными, а общие мечты безграничными. Они верят, что если объединить опыт старой школы и современные технологии России, кыргызские приборы снова смогут коснуться далеких планет.


URL: https://www.vb.kg/454855
Теги:
космонавтика, Бишкек, Кыргызстан
