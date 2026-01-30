Погода
Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс

- Самуэль Деди Ирие
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри официально объявил о возвращении в профессиональный бокс. Свой камбэк 37-летний британец проведёт в поединке против Арсланбека Махмудова, который состоится 11 апреля в Великобритании.

Фьюри завершил карьеру год назад после двух поражений подряд от Александра Усика, однако решил возобновить выступления. Сообщается, что в текущем году "Цыганский король" планирует провести три боя и уже проходит тренировочный сбор в Таиланде.

Предстоящий поединок станет для Фьюри первым боем на родной земле с 2022 года, когда он победил Дерека Чисору. Бой будет транслироваться на платформе Netflix.

Соперником Фьюри станет 36-летний Махмудов - российский боксёр, базирующийся в Канаде. В его активе 21 победа в 23 боях, из которых 19 - нокаутом. В последнем поединке он одержал победу над британцем Дэйвом Алленом решением судей.

Возвращение Фьюри вновь обострило разговоры о возможных больших боях в супертяжёлом дивизионе, включая потенциальное противостояние с Энтони Джошуа или чемпионом WBO Фабио Уордли.


