Минсельхоз КР ознакомился с новыми возможностями лизинга сельхозтехники

Представители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провели выездную встречу в Сокулукском районе, ознакомившись с работой компаний "Салем Агро" и "Агротурк". Визит был направлен на изучение возможностей поставщиков современной сельхозтехники и информирование аграриев о способах ее приобретения.

В ходе поездки было подчеркнуто, что при поддержке профильного министерства фермеры могут обновлять технический парк через "Айыл Банк" и "Элдик Банк" на выгодных условиях, используя программы лизинга или льготные кредиты. Компании "Салем Агро" и "Агротурк" предлагают широкий ассортимент оборудования - от сеялок и пресс-подборщиков до техники ведущих турецких брендов, обеспечивая аграрный сектор средствами для обработки почвы, посева и уборки урожая.

Практическим результатом взаимодействия стала закупка техники для государственных нужд: 29 января подведомственный министерству Кыргызский племенной завод приобрел у компании "Салем Агро" чизельный плуг (щелерез). Данное оборудование позволяет проводить глубокую обработку целинных и уплотненных земель на глубину до 80 сантиметров, что критически важно для эффективного накопления влаги в почве.

Министерство намерено и далее оказывать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям по всей республике, способствуя внедрению инновационных технологий и повышению доступности современной техники.